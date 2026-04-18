Météo France alerte sur un Super El Niño dès l’été 2026 : les climatologues redoutent des conséquences inédites sur l’Europe

L’été 2026 pourrait bien être le point de départ d’un nouvel épisode de Super El Niño, un phénomène naturel dont les répercussions se feront sentir partout sur la planète, y compris en France et en Europe. Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme, et la question des conséquences pour le climat, donc pour notre quotidien, revient avec insistance. Serge Zaka, agroclimatologue, l’a écrit sur les réseaux sociaux : la situation est « alarmante », impliquant que le public doit se préparer à des conditions climatiques extrêmes.

El Niño : comment ça marche

El Niño se caractérise par une hausse notable de la température de surface des eaux dans l’océan Pacifique, surtout le long de l’équateur, de la zone centrale jusqu’aux côtes de l’Amérique du Sud, avec un impact sur le climat mondial. Surnommé « le petit garçon » par les pêcheurs péruviens, ce phénomène agit à grande échelle via des « téléconnexions atmosphériques » qui modifient la circulation des phénomènes climatiques à l’échelle planétaire. Les épisodes dits de Super El Niño représentent les formes les plus intenses de ce phénomène, explique le site actu.fr.

Quand ça va se produire et ce qui s’est passé récemment

L’apparition d’un nouvel El Niño est attendue pour l’été 2026, avec un pic prévu d’ici la fin de l’année. Pour l’Europe et la France, on devrait commencer à voir des effets plus marqués à partir de l’hiver 2026-2027. En mars 2026, la température de surface des océans a été mesurée à 20,97 °C, soit juste en dessous du record de mars 2024 (21,07 °C). Lors du précédent épisode, entre l’été 2023 et le printemps 2024, les températures mondiales avaient atteint des sommets historiques, faisant de ces périodes parmi les plus chaudes jamais observées.

Ce qu’on peut attendre

L’arrivée d’un Super El Niño devrait faire augmenter la température moyenne globale, contribuant au réchauffement climatique. Il peut aussi amplifier les phénomènes extrêmes : une saison cyclonique moins intense dans l’Atlantique est possible, mais le risque de pluies diluviennes et de vagues de chaleur pourrait augmenter. À l’échelle régionale, voici les effets anticipés :