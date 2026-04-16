Stellantis : fin de production à Poissy, mais pas de licenciements

Stellantis officialise l’arrêt de la production automobile à Poissy tout en préservant l’emploi des 2 700 salariés. Une reconversion ambitieuse transforme ce site historique en centre de R&D et de formation, illustrant les mutations profondes de l’industrie automobile française.

Stellantis acte la fin d’une ère industrielle à Poissy sans sacrifier l’emploi

L’annonce résonne comme un séisme dans l’univers automobile français. Stellantis, colosse né de l’union entre PSA et Fiat Chrysler, vient d’acter l’arrêt de la production automobile sur son site historique de Poissy, dans les Yvelines. Une décision aux accents de rupture qui dessine les contours d’une nouvelle géographie industrielle, tout en esquivant le spectre des suppressions d’emplois sur ce territoire emblématique de l’industrie hexagonale.

Cette annonce s’enracine dans les bouleversements profonds qui traversent le secteur automobile, pris dans l’étau de la transition énergétique et d’une concurrence mondiale impitoyable. Néanmoins, la direction de Stellantis brandit l’étendard d’une reconversion ambitieuse, promesse d’un maintien de l’activité économique locale. Une stratégie qui s’inspire des transformations industrielles réussies, à l’image de celle adoptée lors du retour stratégique au présentiel chez Stellantis, témoignant d’une approche globale de restructuration.

Un siècle d’histoire automobile française s’achève

L’usine de Poissy incarne l’une des pages les plus riches du patrimoine industriel automobile français. Érigée en 1938 sous l’égide de Simca, elle a su épouser les mutations technologiques et naviguer entre les changements de propriétaires successifs. Passée sous le contrôle de Chrysler dans les années soixante, puis intégrée au giron PSA en 1978, elle cristallise près d’un siècle de savoir-faire français.

Aujourd’hui, ce bastion francilien orchestre la production de modèles phares du constructeur. La Citroën C3, véritable phénomène commercial européen fort de plus de 200 000 exemplaires vendus chaque année, constitue le fleuron de l’usine. L’Opel Corsa et la DS 3 Crossback viennent compléter cette gamme, portant le volume de production annuel au-delà des 300 000 véhicules.

Cette diversité productive avait longtemps représenté l’atout maître de Poissy, lui permettant d’absorber les variations de demande sur chaque segment. Cependant, les mutations du marché et l’impératif de rentabilité redessinent aujourd’hui la carte industrielle européenne de Stellantis avec une implacable logique économique.

Anatomie d’une décision aux multiples ressorts

L’arrêt programmé de la production automobile à Poissy procède d’une analyse stratégique aux ramifications complexes. Carlos Tavares, timonier du groupe, avait d’ores et déjà esquissé, lors de précédentes interventions, la nécessité d’affûter l’outil industriel européen face à l’offensive des constructeurs asiatiques.

L’électrification constitue le premier moteur de cette reconfiguration. Les investissements pharaoniques requis pour adapter les chaînes de montage aux nouveaux canons environnementaux orientent désormais les arbitrages d’implantation. Stellantis privilégie dorénavant des sites plus récents ou plus malléables aux exigences de l’électromobilité.

Parallèlement, la quête d’une rationalisation industrielle pousse le groupe à concentrer sa production sur un nombre restreint de sites ultra-performants. Cette philosophie, déjà éprouvée par d’autres constructeurs européens, permet d’optimiser les coûts tout en préservant la compétitivité face aux rivaux internationaux. Une démarche qui s’inscrit dans les défis plus larges évoqués concernant la fin programmée du moteur thermique, redessinant l’ensemble du paysage industriel.

La géographie joue également sa partition dans cette équation. Nichée en région parisienne, l’usine de Poissy supporte des coûts fonciers et logistiques particulièrement salés comparativement aux autres implantations européennes du groupe.

Une reconversion industrielle préservant l’emploi local

Loin des fermetures brutales qui ont marqué l’histoire industrielle française, Stellantis orchestre cette transformation par un plan de reconversion d’ampleur. Les 2 700 salariés actuellement à l’œuvre sur le site bénéficieront de mesures d’accompagnement sur mesure, écartant définitivement la menace des licenciements secs.

L’architecture de cette stratégie s’articule autour de trois piliers fondamentaux : la métamorphose partielle du site en centre de recherche et développement tourné vers les technologies d’avenir, l’essor d’activités logistiques et de pièces de rechange pour l’après-vente, et enfin la création d’un hub de formation aux métiers de la mobilité électrique.

Cette démarche puise son inspiration dans les meilleures pratiques observées chez d’autres constructeurs confrontés à des défis similaires. L’exemple de Volkswagen en Allemagne illustre parfaitement qu’une reconversion maîtrisée peut préserver l’emploi tout en ouvrant de nouveaux horizons professionnels.

Enjeux pour l’avenir industriel français

Au-delà du destin particulier de Poissy, cette décision interroge l’avenir de l’industrie automobile hexagonale. L’Hexagone compte actuellement une quinzaine de sites de production automobile, employant directement près de 400 000 personnes selon les données de la Plateforme de la filière automobile (PFA).

L’arrêt de production à Poissy s’inscrit dans une tendance plus vaste de rationalisation industrielle qui traverse l’ensemble du secteur européen. Néanmoins, la France conserve des atouts considérables, notamment grâce à son excellence dans les véhicules haut de gamme et ses capacités d’innovation technologique.

Les pouvoirs publics français scrutent attentivement ces évolutions. Le gouvernement a d’ailleurs consolidé ses dispositifs d’accompagnement des transitions industrielles, comme en témoigne le plan France Relance dédié à l’industrie, doté de plusieurs milliards d’euros d’investissement..