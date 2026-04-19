« Elles viennent d’un cirque itinérant » : quatre lionnes débarquent dans un refuge de la Loire, les soigneurs racontent leurs débuts

Le refuge Tonga Terre d’Accueil, à Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire, a récemment ouvert ses portes à quatre nouvelles pensionnaires pas comme les autres. Ruby, Christy, Lita et Trish, quatre lionnes issues d’un cirque itinérant, viennent d’être accueillies par l’association, confirme Le Progrès. Cette arrivée représente un pas important pour la protection des animaux sauvages en France, alors que le pays se prépare à appliquer de nouvelles lois contre la maltraitance animale.

Un nouveau départ pour les lionnes

Les lionnes, âgées de 6 à 8 ans, ont été cédées volontairement par un cirque qui souhaitait cesser de travailler avec elles. Grâce à un partenariat rapide avec Free Life, leur transport a été organisé en moins de trois semaines. Sur la route vers leur nouvelle maison, elles ont été séparées puis ont pu se retrouver avec joie ensuite. À leur arrivée, elles se sont installées progressivement, et certaines ont découvert l’herbe pour la première fois après n’avoir connu que la remorque du cirque, illustrant ainsi les comportements sociaux des lions.

Elles ont entamé leur phase d’adaptation dans leur enclos au refuge, sous la surveillance du personnel. Selon le vétérinaire Jean-Christophe Gérard de Tonga Terre d’Accueil, « sur les quatre, trois ont été très vite à l’aise, tandis que la quatrième, plus réservée, commence à s’habituer. » Une fois qu’elles auront pris leurs marques, les lionnes feront l’objet d’un examen de santé complet.

Un accueil temporaire et d’urgence

Tonga Terre d’Accueil n’accueille pas ces animaux de façon définitive ; l’association joue le rôle d’un refuge d’accueil dans l’urgence. Cette organisation permet de libérer des places pour d’autres animaux en détresse. L’association rappelle aussi que « un animal n’a pas de valeur financière » et refuse de payer pour le recueil d’animaux afin de ne pas encourager le trafic. De fait, des coûts importants sont engagés pour nourrir et soigner ces animaux sauvages.

Dans ce schéma, les parcs zoologiques partenaires en France ainsi qu’une réserve sud-africaine jouent un rôle important. La collaboration entre ces acteurs ouvre la voie à un futur en semi-liberté pour ces lions.

La loi qui évolue

Conformément à la législation française de 2021 visant à interdire la détention et le spectacle d’animaux sauvages dans les cirques itinérants d’ici décembre 2028, plusieurs cirques commencent à anticiper et à se séparer de leurs animaux. Cette démarche préventive est salutaire pour les animaux qui, autrement, pourraient se retrouver face à des perspectives dramatiques, comme l’euthanasie.

Un refuge pour plus de 80 animaux

Le refuge abrite environ 80 animaux, dont désormais huit lions, huit tigres, une dizaine de servals, un lynx et environ cinquante primates. Toutes ces créatures vivent dans un environnement sécurisé, bien que le site soit fermé au public. Toutefois, certains animaux recueillis par Tonga Terre d’Accueil sont visibles à l’Espace zoologique de Saint-Martin-La-Plaine, où des panneaux pédagogiques retracent leur parcours de vie pour les visiteurs.