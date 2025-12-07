Le détroit de Gibraltar bientôt recouvert : les scientifiques sont inquiets

L’étude récemment parue dans la revue Geology avance une théorie fascinante sur l’évolution géologique de la Terre. Les chercheurs dirigés par Juan C. Duarte de l’université de Lisbonne suggèrent que les zones de subduction sous le détroit de Gibraltar pourraient se propager vers l’océan Atlantique, provoquant d’importantes modifications tectoniques. Cette recherche bouscule des idées reçues sur la stabilité de la région et pose des questions intéressantes sur l’avenir de la géographie mondiale.

Une révolution géologique en vue

Les résultats publiés en février 2024 montrent que la zone de subduction de Gibraltar, longtemps considérée comme inactive, serait en réalité en train de s’étendre vers l’Atlantique, influençant l’évolution des continents. Les chercheurs envisagent un scénario où le détroit de Gibraltar pourrait à terme se refermer, rétablissant une liaison terrestre entre l’Europe et l’Afrique. Les auteurs décrivent ce phénomène comme une « invasion par subduction », comparable à l’actif « anneau de feu » du Pacifique. Selon João Duarte dans un communiqué, « l’invasion de subduction est par nature un processus tridimensionnel nécessitant des outils avancés et des super-ordinateurs ».

Des modèles tridimensionnels sophistiqués, appuyés par des données géodynamiques et la puissance de calcul moderne, ont permis d’envisager cette évolution. Même si ces modèles comportent des incertitudes, l’étude propose une nouvelle lecture des cycles géologiques, notamment le cycle de Wilson (qui décrit la formation et la fermeture des océans).

Ce que cela pourrait entraîner géologiquement et pour l’environnement

Les auteurs estiment que cette migration pourrait aboutir à la mise en place d’un système de subduction en Atlantique comparable à l’anneau de feu du Pacifique. À la clé : une possible hausse de l’activité tectonique et volcanique dans des zones atlantiques aujourd’hui relativement calmes, rappelant le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Même si les changements évoqués se dérouleraient sur un temps très long — 20 millions d’années selon l’étude — les chercheurs insistent sur la nécessité de se préparer à d’éventuels risques sismiques futurs.

L’étude rappelle aussi la crise du Messinien, période durant laquelle la Méditerranée s’était asséchée et avait créé un pont terrestre qui a permis une migration notable de la faune africaine vers l’Europe. Ce parallèle avec une fermeture possible du détroit de Gibraltar à très long terme illustre les conséquences biogéographiques de tels épisodes.