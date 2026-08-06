La Nouvelle-Orléans récupère 9 000 sapins de Noël jetés et les envoie par hélicoptère dans ses marais : 200 terrains de football restaurés

La Nouvelle-Orléans a collecté près de 9 000 sapins de Noël usagés, avant de les larguer par hélicoptère dans des zones humides côtières fragiles. Résultat : une surface de marais restaurée équivalente à près de 200 terrains de football, selon les données citées par Ecoticias.

L’opération n’a rien d’improvisé. Elle existe depuis près de trois décennies et s’inscrit dans un effort plus vaste de protection du littoral disparaissant de Louisiane. Les arbres collectés finissent dans des zones humides peu profondes du Bayou Sauvage Urban National Wildlife Refuge, à côté de New Orleans East, l’un des derniers secteurs de marais subsistant entre les lacs Pontchartrain et Borgne.

Des bottes de sapins larguées depuis les airs

Après les fêtes, les habitants sont invités à donner leurs sapins naturels plutôt qu’à les jeter. Seule condition : retirer toutes les décorations, guirlandes lumineuses, neige artificielle et pieds d’arbres, pour que seul le bois naturel entre dans les zones humides.

La ville coordonne l’opération avec ses équipes de résilience et d’assainissement, le US Fish and Wildlife Service et la Garde nationale de l’armée de Louisiane. En mars 2025, les 9 000 arbres collectés ont été attachés en bottes de 50 à 60 unités, chacune soulevée par hélicoptère grâce à un équipement de levage spécial capable de transporter trois ou quatre bottes à la fois.

Les arbres sont déposés en lignes droites planifiées à l’avance, avant que des équipes en bateau n’ajustent leur position si nécessaire. Les vols servent aussi d’entraînement pour les pilotes et équipages militaires.

Une fois en place, les bottes agissent comme des barrières perméables. L’eau les traverse encore, mais plus lentement, et perd assez de vitesse pour déposer la boue et le limon qu’elle transporte au lieu de les emporter. Le sol devient progressivement plus haut et plus stable, ce qui donne aux herbes de marais une meilleure chance de s’enraciner.

Ces plantes retiennent ensuite la terre et créent un habitat pour oiseaux, poissons, crabes, écrevisses et crevettes. Le bois lui-même n’est pas fait pour durer : il sert d’échafaudage temporaire tandis que sédiments et racines construisent une crête de marais plus durable.

Une étude de terrain publiée en 1997 dans la revue Ecological Engineering, menée par Roelof Boumans, John Day, G. Paul Kemp et Kurt Kilgen, avait déjà testé ce principe sur deux sites de marais en Louisiane. Les barrières de sapins recyclés y avaient réduit d’environ la moitié l’énergie des vagues atteignant le fond, avec une accumulation de sédiments allant jusqu’à 3,3 centimètres par an dans certaines zones abritées.

Sur un site suivi, la végétation était revenue après environ trois ans. Les chercheurs avaient toutefois averti que ces barrières ne peuvent pas inverser les forces régionales à l’origine de la disparition des zones humides : elles fonctionnent mieux comme un appui local à des projets de restauration plus larges, à condition d’être placées dans une eau suffisamment peu profonde.