Catastrophe écologique : les armateurs face à leurs responsabilités après la crise d’Ormuz

Plus de 1 500 navires commerciaux immobilisés depuis le 28 février 2026 dans le Golfe persique : derrière ce chiffre se cache une bombe à retardement biologique. Leurs coques, recouvertes d’algues, de balanes et de microbes particulièrement résistants, s’apprêtent à disperser ces organismes invasifs dans les ports du monde entier. Pour les opérateurs maritimes et les autorités portuaires, la catastrophe écologique qui se profile représente bien plus qu’une perturbation logistique. Les décisions prises maintenant en matière de nettoyage des coques, d’inspections et de conformité aux normes internationales définiront la réputation et les risques financiers de ces entreprises pour les décennies à venir.

La responsabilité de l’industrie maritime : du nettoyage des coques à la gouvernance globale

Le biofouling, accumulation d’organismes sur les surfaces immergées, atteint sa phase de croissance rapide après seulement 10 jours d’immobilisation. Or, les navires bloqués près du détroit d’Ormuz restent stationnaires depuis au moins 40 fois plus longtemps que lors des séjours portuaires typiques de 1 à 3 jours. Selon une étude publiée dans Biological Invasions, les revêtements anti-fouling perdent leur efficacité lors de stationnements prolongés, permettant une colonisation extensive.

Mario Tamburri, marine écologiste à l’Université du Maryland et auteur principal de l’étude, alerte : « Une fois que les espèces invasives s’installent dans un écosystème étranger, il devient pratiquement impossible de s’en débarrasser. Nous savons que ces organismes envahissants causent des dommages et des impacts se chiffrant en millions de dollars, notamment sur les opérations commerciales comme l’aquaculture et la pêche, tout en modifiant l’environnement. » Les moules zébrées, combattues depuis 50 ans aux États-Unis sans éradication complète, illustrent l’ampleur du défi.

Qui est responsable ? Armateurs, ports, États et l’OMI dans le débat

La chaîne de responsabilité s’étend des armateurs aux autorités portuaires, en passant par les États et l’Organisation maritime internationale (OMI). Les opérateurs de navires commerciaux portent la responsabilité première du nettoyage des coques avant départ. Les ports d’accueil doivent instaurer des protocoles d’inspection rigoureux. Les gouvernements nationaux garantissent l’application des normes. L’OMI développe des instruments juridiquement contraignants pour harmoniser les pratiques à l’échelle mondiale. Pourtant, face à une situation sans précédent, aucun acteur ne disposait d’un plan d’urgence adapté.

Normes de conformité et directives OMI : ce que les opérateurs doivent faire dès maintenant

L’ampleur de la menace exige une réponse coordonnée et immédiate. Les experts insistent : la fenêtre d’action se referme rapidement à mesure que les navires reprennent leurs routes commerciales vers les ports mondiaux.

Les recommandations de l’OMI : inspection, nettoyage et suivi post-voyage

L’Organisation maritime internationale recommande que les navires immobilisés plus de 18 à 30 jours entreprennent des actions immédiates avant leur prochain voyage pour gérer le biofouling. Concrètement, les armateurs doivent procéder à une inspection visuelle systématique des coques, suivie d’un nettoyage professionnel dans des installations agréées. Les organismes détachés lors du nettoyage ne doivent pas être rejetés directement en mer, mais collectés et traités pour éviter toute contamination. Un suivi post-voyage permet de vérifier l’efficacité des mesures et d’ajuster les protocoles. Ces directives, jusqu’ici appliquées de manière inégale, deviennent cruciales dans le contexte actuel.

Au-delà des normes minimales : l’avantage compétitif de la prévention

Les opérateurs les plus avisés dépassent les exigences minimales pour transformer cette contrainte en avantage stratégique. Investir dans des revêtements anti-fouling de nouvelle génération, déployer des équipes d’inspection sous-marine dès l’immobilisation, documenter méticuleusement chaque intervention : autant de mesures qui réduisent les risques juridiques et renforcent la crédibilité auprès des partenaires commerciaux. Les compagnies qui communiquent de manière transparente sur leurs protocoles de biosécurité gagnent la confiance des autorités portuaires et des clients soucieux de leur empreinte environnementale. Dans un secteur où la réputation conditionne l’accès aux marchés, l’excellence opérationnelle en matière de prévention biologique devient un différenciateur commercial.