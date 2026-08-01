Des tonnes d’appâts largués par hélicoptère sur une île entière : deux ans plus tard, les biologistes confirment un exploit que personne n’osait espérer

Des rats envahissants, des hélicoptères, des grimpeurs suspendus aux falaises… Cette bataille discrète a permis à un oiseau marin disparu de revenir nicher. Le récit d’une renaissance inattendue.

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Claire Morel
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Des tonnes d'appâts largués par hélicoptère sur une île entière : deux ans plus tard, les biologistes confirment un exploit que personne n'osait espérer
Des tonnes d’appâts largués par hélicoptère sur une île entière : deux ans plus tard, les biologistes confirment un exploit que personne n’osait espérer © RSE Magazine

Le retour du yunco (Pelecanoides garnotii) a été confirmé en 2026 sur l’Isla Pájaro 1, au large de Caleta Hornos, dans la commune de La Higuera, région de Coquimbo. Cet oiseau marin a recommencé à se reproduire sur l’île, un des jalons les plus importants du projet de restauration mené par le ministère de l’Environnement du Chili en collaboration avec l’organisation Island Conservation, rapporte Diario Uno.

Il est enfin de retour

Cette nidification réussie couronne une opération lancée plusieurs années plus tôt pour se débarrasser des rats qui avaient envahi l’île. Ces rongeurs dévoraient les œufs et les poussins des oiseaux marins, sans qu’aucun prédateur naturel ne vienne freiner leur prolifération.

Pour venir à bout des rongeurs, les équipes ont lancé un appât rodenticide depuis des hélicoptères sur l’ensemble des 70 hectares de l’île. Le produit a été conçu pour limiter son impact sur l’environnement : il évite de contaminer le sol et les sources d’eau, et réduit le risque pour les oiseaux marins eux-mêmes.

L’action aérienne ne suffisait pas à couvrir les zones les plus escarpées. Des équipes de montagnards sont donc descendues en rappel le long des falaises pour poser l’appât à la main, dans les crevasses et les recoins inaccessibles depuis les airs. L’objectif : ne laisser aucun refuge aux rats.

Deux ans après l’opération, plusieurs campagnes de suivi ont permis aux spécialistes de confirmer l’éradication complète des rongeurs sur l’île. Les efforts se sont alors réorientés vers la restauration de l’écosystème et le retour des espèces d’oiseaux marins disparues du site.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la reprise de la nidification du yunco, une espèce qui avait déserté l’île. Ce retour marque une étape dans la récupération de cet espace, à la fois terrestre et marin, longtemps fragilisé par la présence des rongeurs.

Des tonnes d’appât ont ainsi été nécessaires pour venir à bout d’une espèce invasive et redonner à l’Isla Pájaro 1 sa faune native. Le résultat se mesure en 2026 à la présence d’un oiseau qui avait disparu du paysage local.

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