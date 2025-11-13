La nouvelle collecte pour la banque alimentaire : E.Leclerc renforce son engagement solidaire

Du 28 au 30 novembre 2025, E.Leclerc participe à la Collecte Nationale des Banques Alimentaires, avec une intensité renouvelée et un dispositif élargi. Cette opération, désormais incontournable, s’inscrit pleinement dans la démarche RSE de l’enseigne. Comme chaque année, les équipes et les clients seront sollicités pour soutenir les personnes les plus démunies, et la direction du groupe met en avant la responsabilité sociale qui guide son engagement.

E.Leclerc intensifie sa mobilisation en magasins et drives

Au cœur de cette nouvelle campagne, E.Leclerc affirme une participation d’ampleur avec près de 600 magasins et plus de 330 drives mobilisés sur tout le territoire. Cet engagement massif, indispensable pour renforcer la collecte, s’inscrit dans la continuité d’un partenariat historique avec la banque alimentaire. Durant ces trois jours, l’ensemble des points de vente de l’enseigne devient un point stratégique de solidarité, intégrant totalement l’objectif social de l’initiative dans son modèle commercial. Afin d’accentuer l’impact, E.Leclerc mise aussi sur l’implication de ses collaborateurs, notamment ceux du siège, mobilisés dès le 28 novembre pour accompagner les équipes de terrain.

Par ailleurs, la banque alimentaire déploie une organisation d’envergure : 7 700 bénévoles réguliers et plus de 6 000 associations partenaires participent à cette chaîne de solidarité. Pendant le week-end même de l’opération, près de 116 000 bénévoles rejoignent les équipes, ce qui démontre une forte dynamique collective indispensable au succès de la collecte. L’objectif est clair : renforcer le flux de produits solidaires, puisque la collecte nationale représente chaque année environ 10 % des volumes distribués par le réseau aux plus démunis, selon les données fournies dans le communiqué officiel.

Une réponse RSE structurée face à la hausse de la demande d’aide alimentaire

Face à l’évolution des besoins, E.Leclerc articule sa réponse autour d’actions solidaires intégrées au long cours. L’enseigne rappelle qu’en 2024, elle a contribué à hauteur de 1 825,36 tonnes de denrées collectées, un volume significatif qui démontre la capacité opérationnelle de sa participation. Cette performance s’est accompagnée d’un soutien financier notable, puisque près de 200 000 € ont été réunis grâce aux dons effectués sur les terminaux de paiement électronique entre novembre 2024 et mi-janvier 2025. Ces chiffres témoignent de l’importance de l’engagement des clients, encouragés par des dispositifs simples tels que l’arrondi en caisse ou le don en ligne sur le drive.

En parallèle, les bénévoles orientent les clients vers les produits les plus nécessaires et organisent la récupération puis l’acheminement des denrées vers les entrepôts des Banques Alimentaires. Cette logistique bien rodée reste déterminante, car elle permet d’approvisionner les 2,4 millions de personnes en situation de précarité accompagnées chaque année par ces structures, un enjeu social auquel E.Leclerc se dit plus que jamais attentif.

E.Leclerc, premier contributeur en produits et acteur d’un engagement déclaré

L’enseigne revendique aussi une position de premier contributeur en produits parmi les acteurs de la grande distribution depuis cinq ans. « Chez E.Leclerc, soutenir la collecte des Banques Alimentaires va bien au-delà d’un simple geste : c’est un engagement. Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles pour leur dévouement, reconnu et apprécié par nos clients, et réaffirmons notre soutien constant à cette association qui lutte chaque jour contre la précarité alimentaire », déclare Michel-Édouard Leclerc dans le communiqué officiel de l’enseigne.

Il faut également rappeler que les Banques Alimentaires constituent un réseau national de premier plan, fort de 111 implantations, 7 636 bénévoles et 682 salariés. En 2024, les organisations partenaires ont distribué 223 millions de repas, issus de 128 000 tonnes de produits collectés auprès de l’industrie, de l’agriculture, de la grande distribution et du grand public. Cette infrastructure impose une collaboration efficace avec les enseignes comme E.LEeclerc, car elle dépend largement de la générosité citoyenne et de la logistique des entreprises participantes.