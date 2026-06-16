La faille de San Andreas accumule une énergie inédite depuis 1 000 ans, et les géologues préviennent : le prochain séisme sera d’une autre échelle

La Californie du Sud, l’une des régions les plus densément peuplées des États-Unis, est de plus en plus exposée aux secousses. Située à la frontière entre la plaque pacifique et la plaque nord-américaine, elle est parcourue par des réseaux de failles, dont la célèbre faille de San Andreas. Des millions de personnes vivent dans des zones urbaines comme Los Angeles, San Bernardino, Riverside et la vallée de Coachella, ce qui les place en première ligne. Une étude dirigée par l’Université d’Hawaiʻi à Mānoa montre que la contrainte tectonique accumulée le long de ces failles a atteint des niveaux inédits, supérieurs à tous les relevés des mille dernières années.

Ce que révèle l’étude

Les chercheurs ont utilisé un modèle informatique pour simuler l’accumulation et le relâchement des contraintes tectoniques au fil du temps. Ce modèle s’appuie sur des données géologiques comme la datation au radiocarbone et les séries de cernes de croissance des arbres, sur près de 1 000 ans. Les résultats, publiés dans le Journal of Geophysical Research: Solid Earth, indiquent que la contrainte le long des failles de San Andreas et San Jacinto est à son plus haut niveau depuis mille ans, rapporte Euronews.

Cette accumulation, normalement libérée lors des grands séismes, pourrait annoncer un séisme majeur, celui que l’on appelle souvent le « Big One ». Les habitants de Los Angeles, San Bernardino, Riverside et de la vallée de Coachella ont intérêt à garder cette éventualité en tête : une rupture simultanée des failles de San Andreas et de San Jacinto pourrait avoir des conséquences dévastatrices.

Cajon Pass : un passage clé entre les failles

L’étude identifie le Cajon Pass comme une « porte sismique ». C’est là que se croisent les deux grandes failles, et ce point peut déterminer si un grand séisme passe ou non de l’une à l’autre. Selon les simulations, dans certaines conditions, le Cajon Pass pourrait laisser les deux failles rompre en même temps, avec un séisme aux conséquences particulièrement graves.

Un rapport de la commission UCERF3 chiffre à 93 % la probabilité d’un séisme de magnitude supérieure ou égale à 6,7 dans le sud de la Californie. Si un tel événement touche les deux failles à la fois, les effets seraient bien plus lourds que ceux d’un séisme limité à une seule.