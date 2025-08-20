Californie en sursis : la faille qui pourrait réveiller le cauchemar du Big One

En avril 2024, la Californie du Sud a tremblé sous l’effet d’un séisme qui a remis sur le devant de la scène les craintes liées au « Big One », ce méga-tremblement redouté d’une magnitude d’au moins 8 sur l’échelle de Richter. Ce phénomène est lié à la faille de San Andreas, une structure géologique majeure connue pour ses mouvements tectoniques réguliers. Les spécialistes s’accordent sur le fait qu’un tel événement pourrait causer des dégâts considérables dans une région tellement peuplée.

Un séisme modéré mais marquant

Le 14 avril 2025, une secousse de magnitude 5,2 a frappé aux alentours de Julian, une petite ville située à environ une heure et demie de San Diego. Ce tremblement a été provoqué par la faille d’Elsinore, l’une des grandes failles du sud de la Californie. Même si ce séisme est moins puissant que ce que l’on redoute avec le « Big One », il rappelle bien qu’on n’est jamais à l’abri d’un bon coup de secousse.

La faille d’Elsinore est capable de produire un séisme pouvant atteindre une magnitude potentielle de 7,8, selon Lucy Jones, sismologue de renom qui avertit que cette faille pourrait « déverser toute l’énergie directement dans le bassin de Los Angeles ». Ce scénario inquiète autant les habitants que les autorités qui se préparent depuis longtemps à affronter un tremblement de terre majeur.

Découvrir la faille d’Elsinore

S’étendant du désert de Sonoran dans le comté impérial jusqu’à la limite ouest des communautés du comté de Riverside, la faille d’Elsinore se divise en deux segments distincts : la faille de Chino et la faille de Whittier. Cette structure complexe joue un rôle important dans l’activité sismique régionale.

Si un grand séisme venait à se déclencher le long de cette faille, les conséquences pourraient être sérieuses pour une vaste zone du sud de la Californie. Les secousses se feraient sentir jusqu’au cœur de Los Angeles et seraient particulièrement intenses dans des endroits comme :

la vallée de San Fernando

le Westside

South Bay

les ports de Los Angeles et de Long Beach

Des zones comme Rancho Cucamonga, Fontana et San Bernardino en subiraient aussi les effets.

En regard des autres failles majeures

La faille d’Elsinore est souvent comparée à ses voisines géologiques, notamment celles de San Andreas et de San Jacinto. Alors que ces dernières avancent d’environ 20 millimètres par an, la faille d’Elsinore évolue plus lentement, à environ 5 millimètres par an, comme le précise Kate Scharer. Cela n’enlève rien au fait qu’elle reste une menace potentielle sérieuse.

Les travaux pour mieux connaître ces failles se poursuivent, car elles accumulent toutes des tensions qui pourraient déclencher d’importants tremblements de terre. Malgré cette situation, il reste indispensable pour les habitants et les responsables de garder un œil vigilant sur ces mouvements.

Se préparer en continu face aux secousses

Depuis plusieurs décennies, la Californie investit massivement pour se préparer aux séismes majeurs. Beaucoup d’efforts ont été faits pour moderniser les constructions afin qu’elles résistent mieux aux secousses. Néanmoins, certaines bâtisses, notamment celles en briques ou à ossature métallique dans certains comtés, demeurent fragiles.

Il est indispensable que les résidents et les décideurs politiques continuent à rester sur leurs gardes face à ces menaces naturelles récurrentes. Une bonne connaissance des failles actives et la modernisation régulière des infrastructures restent des points clés pour limiter les dégâts possibles des futurs tremblements de terre, face à un risque sismique accru.