J’ai accroché un rideau de perles à ma porte juste pour décorer : plus une seule mouche n’est entrée et la pièce a gagné 3°C de fraîcheur

L’été apporte la chaleur, mais aussi les mouches et les moustiques qui s’invitent chez nous dès qu’on laisse la porte ouverte pour aérer. Une solution naturelle revient à la mode : le rideau de porte à lanières que nos grands-mères installaient autrefois. Décoratif et pratique, il protège des insectes tout en laissant passer l’air, ce qui explique son regain de popularité.

Retour aux traditions provençales

On retrouve ces rideaux en Provence, où on parle parfois de « rideau de porte marseillais ». La pièce apparaît au début du XXe siècle, et certaines traditions la font remonter à plusieurs siècles, quand elle servait déjà à garder la fraîcheur et à éloigner les insectes, rapporte le 20 Minutes. Emile Reboul, bottier au début du XXe siècle, se reconvertit dans leur fabrication dès 1909, et son atelier a fonctionné jusqu’en 1970.

Ce savoir-faire s’est transmis sur plus d’un siècle. Les modèles existent en plusieurs matériaux : le buis, le bois, le bambou et le plastique, chacun avec ses avantages. Le bambou est apprécié pour sa « sonorité apaisante » et ses propriétés « légères et robustes », tandis que le plastique convient mieux aux pièces humides comme la cuisine.

Un dispositif qui marche

Le rideau de perles repose sur des principes simples. Les mouches et les moustiques réagissent fortement au mouvement : le balancement irrégulier des lanières perturbe leurs capteurs et les dissuade d’entrer, une méthode naturelle efficace. La barrière protège donc des insectes tout en aidant à garder une température intérieure agréable.

Contrairement à une moustiquaire classique, il laisse l’air circuler librement et rafraîchit la pièce. Les perles en bois ou en bambou renvoient une partie du rayonnement solaire, ce qui peut faire baisser la température à l’intérieur. Comme les mouches transportent parfois des bactéries, le rideau a aussi un intérêt sanitaire, en plus de son aspect décoratif.

Montage simple et pas cher

Poser un rideau de perles est à la portée de tous. En moins de 20 minutes, on insère deux vis en L dans le cadre de la porte pour fixer un rideau de 2 m de haut, qui réclame plus de 5 000 perles de buis pour descendre jusqu’au sol. Les vis ne sont pas fournies, mais on les trouve dans n’importe quel magasin de bricolage.

Ces rideaux s’inscrivent dans une démarche écologique : ils ne consomment ni électricité ni produits chimiques nocifs. Côté prix, il faut compter à partir de 30 €, avec une fourchette courante entre 30 € et 50 €, soit bien moins qu’un insecticide ou qu’un climatiseur gourmand en énergie.