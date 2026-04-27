Ce vieux seau que tout le monde a dans son garage suffit à repousser les moustiques tigres toute la saison

Dites adieu aux moustiques tigres sans produits chimiques !

Photo of author
Claire Morel
Publié le
Lecture : 2 min
0
Ce vieux seau que tout le monde a dans son garage suffit à repousser les moustiques tigres toute la saison
Ce vieux seau que tout le monde a dans son garage suffit à repousser les moustiques tigres toute la saison © RSE Magazine

Dès que le printemps pointe le bout de son nez, beaucoup de jardins deviennent des zones de guerre contre un ennemi tenace : le moustique tigre. Ce diptère gâche souvent les moments de détente, que ce soit les barbecues ou les dîners en plein air. Sa présence provoque stress et agacement chez les amateurs de jardin, mais pas besoin d’aligner des produits chimiques coûteux : des techniques naturelles peuvent vous permettre de retrouver votre jardin.

Fabriquer un piège simple et efficace

La méthode consiste à attirer les femelles qui cherchent où pondre vers un dispositif contrôlé, explique le 20 Minutes. Elles déposent leurs œufs dans un récipient sombre rempli d’eau croupie et de matière organique en décomposition ; coincées, elles ne peuvent pas donner naissance à de nouveaux adultes. Résultat : la densité de moustiques baisse et vos soirées d’été deviennent plus agréables.

Pour mettre tout ça en place, il vous faut :

  • un seau ou récipient usagé de couleur sombre
  • une poignée de déchets verts comme du foin ou des feuilles mortes
  • quelques litres d’eau
  • un morceau de moustiquaire ou de tulle
  • un élastique solide

L’assemblage prend seulement quelques minutes.

Pourquoi ça attire les femelles

Le choix d’un récipient sombre n’est pas anodin : les moustiques tigres cherchent instinctivement des endroits sombres et humides, un peu comme les creux d’arbres, pour pondre. Même un seau légèrement abîmé fait parfaitement l’affaire. L’odeur attire les femelles en quête d’un lieu de ponte.

Pour empêcher les moustiques adultes d’émerger, couvrez bien le récipient avec un filet ajusté, fixé par un élastique. Si le filet a la moindre ouverture, l’ensemble perd de son efficacité parce que des adultes peuvent s’échapper.

Bien entretenir le dispositif

Un entretien hebdomadaire est indispensable pour que la méthode fonctionne. Chaque semaine, videz le liquide saturé. Versez l’eau croupie sur des parterres secs ou des zones ensoleillées de votre jardin. Remplissez ensuite le récipient avec de l’eau fraîche et de nouveaux déchets organiques.

Placez le seau dans un coin ombragé et à l’abri des courants d’air : sous un buisson, à l’arrière d’un composteur, ou sous un établi dans un cabanon de jardin sont des emplacements idéaux.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Les anciens ne plantaient jamais leurs tomates aux Saints de Glace : ils attendaient une date précise que les jardiniers d'aujourd'hui ont complètement oubliée
Actualité

Les anciens ne plantaient jamais leurs tomates aux Saints de Glace : ils attendaient une date précise que les jardiniers d’aujourd’hui ont complètement oubliée

Sur Titan, les vagues de 3 mètres avancent au ralenti dans des océans de méthane : les planétologues n'avaient jamais rien observé de tel
Actualité

Sur Titan, les vagues de 3 mètres avancent au ralenti dans des océans de méthane : les planétologues n’avaient jamais rien observé de tel

Le pôle magnétique terrestre s'est déplacé : les ingénieurs GPS expliquent pourquoi votre téléphone vous guide parfois au mauvais endroit
Actualité

Le pôle magnétique terrestre s’est déplacé : les ingénieurs GPS expliquent pourquoi votre téléphone vous guide parfois au mauvais endroit

« On ne pouvait plus cautionner ça » : des membres clés de l'équipe de sauvetage de Wal Timmy claquent la porte après des erreurs que personne n'assume
Actualité

« On ne pouvait plus cautionner ça » : des membres clés de l’équipe de sauvetage de Wal Timmy claquent la porte après des erreurs que personne n’assume

IA : Meta annonce le licenciement de 8 000 salariés, au profit de l'intelligence artificielle
Actualité

IA : Meta annonce le licenciement de 8 000 salariés, au profit de l’intelligence artificielle

Ce bloc de pierre vieux de 2 000 ans découvert en Égypte montre un empereur romain habillé en pharaon parmi les dieux : les archéologues n'en reviennent pas
Actualité

Ce bloc de pierre vieux de 2 000 ans découvert en Égypte montre un empereur romain habillé en pharaon parmi les dieux : les archéologues n’en reviennent pas

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés