Ce vieux seau que tout le monde a dans son garage suffit à repousser les moustiques tigres toute la saison

Dès que le printemps pointe le bout de son nez, beaucoup de jardins deviennent des zones de guerre contre un ennemi tenace : le moustique tigre. Ce diptère gâche souvent les moments de détente, que ce soit les barbecues ou les dîners en plein air. Sa présence provoque stress et agacement chez les amateurs de jardin, mais pas besoin d’aligner des produits chimiques coûteux : des techniques naturelles peuvent vous permettre de retrouver votre jardin.

Fabriquer un piège simple et efficace

La méthode consiste à attirer les femelles qui cherchent où pondre vers un dispositif contrôlé, explique le 20 Minutes. Elles déposent leurs œufs dans un récipient sombre rempli d’eau croupie et de matière organique en décomposition ; coincées, elles ne peuvent pas donner naissance à de nouveaux adultes. Résultat : la densité de moustiques baisse et vos soirées d’été deviennent plus agréables.

Pour mettre tout ça en place, il vous faut :

un seau ou récipient usagé de couleur sombre

une poignée de déchets verts comme du foin ou des feuilles mortes

quelques litres d’eau

un morceau de moustiquaire ou de tulle

un élastique solide

L’assemblage prend seulement quelques minutes.

Pourquoi ça attire les femelles

Le choix d’un récipient sombre n’est pas anodin : les moustiques tigres cherchent instinctivement des endroits sombres et humides, un peu comme les creux d’arbres, pour pondre. Même un seau légèrement abîmé fait parfaitement l’affaire. L’odeur attire les femelles en quête d’un lieu de ponte.

Pour empêcher les moustiques adultes d’émerger, couvrez bien le récipient avec un filet ajusté, fixé par un élastique. Si le filet a la moindre ouverture, l’ensemble perd de son efficacité parce que des adultes peuvent s’échapper.

Bien entretenir le dispositif

Un entretien hebdomadaire est indispensable pour que la méthode fonctionne. Chaque semaine, videz le liquide saturé. Versez l’eau croupie sur des parterres secs ou des zones ensoleillées de votre jardin. Remplissez ensuite le récipient avec de l’eau fraîche et de nouveaux déchets organiques.

Placez le seau dans un coin ombragé et à l’abri des courants d’air : sous un buisson, à l’arrière d’un composteur, ou sous un établi dans un cabanon de jardin sont des emplacements idéaux.