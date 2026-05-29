Oubliez les bougies parfumées : cette plante posée près de la fenêtre repousse les mouches de votre cuisine pendant tout l’été

Avec le retour des journées ensoleillées et des températures plus clémentes, on a tous envie d’aérer la maison. Mais ce renouveau ramène aussi les insectes, surtout dans la cuisine et autour des zones humides comme l’évier. Pour limiter les intrus sans se ruiner ni remplir l’air de produits chimiques, le géranium odorant, ou Pelargonium graveolens, se montre à la fois pratique et déco, explique le 20 Minutes.

Pourquoi la cuisine attire autant les insectes

La cuisine est un vrai aimant pour les insectes, en particulier les mouches. Elles sont attirées par les fruits mûrs, les vapeurs sucrées de cuisson, l’humidité ambiante et des températures souvent supérieures à 20 °C. Les mois de mai, puis l’été, sont critiques : en l’espace de deux semaines, la prolifération peut devenir inquiétante. Une femelle peut par exemple pondre jusqu’à 500 œufs en quelques jours. Beaucoup optent pour des bougies parfumées, des aérosols ou des rubans collants, mais ces solutions sont souvent peu esthétiques et polluent l’air intérieur, alors qu’une méthode naturelle peut être plus efficace.

Ce que le géranium odorant apporte

Le géranium odorant a un feuillage dentelé et duveteux qui plaît au regard. Ses feuilles sont riches en huiles essentielles et dégagent des parfums qui peuvent rappeler la citronnelle, la rose ancienne ou la menthe poivrée. Ces senteurs ne plaisent pas qu’à nous : elles agissent contre les insectes. Le géraniol et le citronellol contenus dans ces huiles perturbent les récepteurs olfactifs des mouches et moustiques, ce qui les repousse efficacement, contribuant à la lutte contre les moustiques.

Placer la plante sur un rebord de fenêtre, là où elle reçoit de la lumière, augmente son efficacité. Des pots en terre cuite ou céramique mate apportent une touche esthétique et permettent aux racines de mieux respirer, favorisant le bon développement de la plante.

Entretien et autres avantages

Le géranium odorant se cultive facilement : un arrosage modéré, une à deux fois par semaine, suffit. Sa robustesse en fait un bon compagnon pour les emplois du temps chargés, et sa tolérance aux conditions sèches le protège des excès d’eau. En touchant les feuilles ou en arrosant, on libère les parfums qui parfument agréablement la pièce.

Côté cuisine, certaines variétés servent aussi à aromatiser confitures, infusions glacées ou pâtisseries : une à deux feuilles suffisent pour rehausser les saveurs.

Quelles plantes associer et quels bénéfices pour l’environnement

En complément du géranium odorant, on peut associer le basilic à petites feuilles, la menthe poivrée et la lavande en pot pour renforcer la lutte contre les insectes grâce à des plantes répulsives.

Adopter le géranium odorant et ses plantes compagnes évite une utilisation excessive de produits chimiques, nocifs pour la santé et pour l’air intérieur. C’est aussi une alternative économique face aux coûteux insecticides et bougies synthétiques.