Ingénieurs : 236 599 seniors partiront sans transmettre leurs compétences

Un chiffre interpelle : 60% des entreprises affirment que leur structure permet à un senior de préparer son successeur, mais seulement 25% le font réellement. Alors que 236 599 ingénieurs français approchent de la retraite, cette inertie managériale représente une perte massive de savoir-faire et une abdication de responsabilité envers les générations montantes. La 37ème enquête de l’Observatoire IESF, publiée le 9 octobre 2026 auprès de 32 000 répondants, révèle un paradoxe inquiétant : les organisations disent permettre la transmission, mais ne l’organisent pas.

Le paradoxe managérial : 60% des entreprises le permettent, 25% seulement le font

L’écart entre permission et pratique révèle une défaillance structurelle. Les directions affirment que rien n’empêche un ingénieur expérimenté de former son successeur, pourtant trois seniors sur quatre partent sans avoir transmis leur expertise. Aucun programme formel, aucun temps dédié, aucune reconnaissance managériale : la transmission reste une initiative personnelle, jamais une priorité stratégique. « Cette 37ème édition révèle un moment charnière de l’histoire des ingénieurs et scientifiques. Nous bénéficions encore d’un solde nettement positif de nouveaux ingénieurs, mais le vieillissement de la profession et le déficit de transmission des compétences constituent des signaux qu’il faut prendre au sérieux dès maintenant », alerte Marie-Liesse Bizard, présidente de l’Observatoire IESF.

La culture managériale française valorise l’expertise individuelle, rarement le partage organisé. Les seniors portent des décennies de savoir-faire technique, de résolution de problèmes complexes, de connaissance des systèmes critiques. Sans protocole de transfert, ces compétences disparaissent avec leur départ. Les entreprises perdent ainsi des capacités opérationnelles irremplaçables, notamment dans des secteurs comme les télécommunications où 39% des effectifs ont entre 50 et 64 ans.

Coût de l’inaction : 236 599 seniors qui s’en vont sans transmettre

Sur 1 028 700 ingénieurs actifs de moins de 65 ans en France, 236 599 atteindront l’âge de la retraite d’ici 2035-2040. Ils représentent 23% de la profession. Face à eux, seulement 50 045 nouveaux diplômés sortent chaque année des écoles d’ingénieurs. Le déficit quantitatif s’aggrave d’un déficit qualitatif : les juniors héritent de postes sans hériter du savoir. Les projets industriels complexes, les infrastructures critiques, les systèmes énergétiques nécessitent une expertise qui ne s’acquiert pas en formation initiale. L’absence de transmission condamne les entreprises à réinventer ce qui existait déjà, avec des coûts humains et financiers considérables.

Qui sont les seniors ingénieurs ? Portrait et engagement

Les ingénieurs seniors affichent un taux de satisfaction professionnelle de 68%, avec le sens du travail comme premier moteur. Leur engagement grimpe de 2,0 à 4,4 sur 5 lorsqu’ils trouvent pleinement du sens à leur activité, selon l’enquête IESF. Pourtant, les organisations ne capitalisent pas sur cette motivation. Aucun dispositif ne valorise leur rôle de mentor, aucune reconnaissance salariale ou symbolique n’accompagne la transmission. Les seniors restent cantonnés à leurs missions opérationnelles jusqu’à leur départ, privant l’entreprise d’un levier stratégique de développement des compétences. Cette sous-exploitation constitue un gâchis de ressources humaines à l’heure où la réindustrialisation et la transition énergétique exigent des compétences pointues.

L’héritage familial des vocations : impliquer les seniors dans le recrutement

La vocation d’ingénieur naît d’abord dans le cercle familial pour 45% des professionnels, loin devant le rôle des professeurs (17%). Les seniors incarnent ce rôle d’ambassadeur naturel : leur expérience, leur parcours, leur capacité à raconter le métier influencent directement les jeunes générations. Pourtant, les entreprises n’exploitent jamais cette dimension. Aucun programme ne mobilise les ingénieurs expérimentés pour intervenir dans les écoles, témoigner auprès des lycéens, parrainer des étudiants. Cette absence prive la profession d’un canal de recrutement authentique, fondé sur la réalité du terrain plutôt que sur des discours marketing. D’autres pays expérimentent des dispositifs éducatifs innovants pour attirer les talents vers les métiers techniques.

Jeunes diplômés et désertion de l’industrie : responsabilité d’attractivité

L’industrie n’accueille plus que 30% des deux dernières promotions de jeunes diplômés ingénieurs, contre 42% de l’ensemble de la profession. L’écart se creuse chaque année : il atteignait déjà 6 points en 2025, il monte à 12 points en 2026. Les juniors fuient vers le tertiaire, la finance, le conseil, attirés par des environnements perçus comme plus dynamiques, mieux rémunérés, offrant davantage de flexibilité. L’industrie souffre d’une image dégradée : usines vieillissantes, management vertical, faible reconnaissance. Les seniors, témoins de décennies d’évolution industrielle, pourraient incarner une autre réalité, raconter les innovations, les défis techniques stimulants, la contribution aux enjeux de souveraineté. Leur rôle d’ambassadeur interne reste inexploité.

Le salaire brut médian des ingénieurs atteint 67 800 € en 2025, en hausse de 1,2%, contre 55 000 € pour les cadres du secteur privé. Pourtant, 145 000 ingénieurs français travaillent à l’étranger, 76% d’entre eux déclarant une rémunération supérieure à ce qu’elle serait en France. La compétition pour les talents s’internationalise, et l’industrie française peine à proposer une proposition de valeur convaincante. Les projets industriels ambitieux existent, mais leur visibilité reste faible auprès des jeunes générations.

Bonnes pratiques : comment structurer la transmission

Structurer la transmission exige des dispositifs formels. Le mentorat classique associe un senior à un junior sur une durée définie, avec des objectifs de transfert de compétences techniques et relationnelles. Le reverse mentoring inverse la logique : un junior forme un senior aux nouveaux outils, notamment l’intelligence artificielle utilisée par 73,8% des ingénieurs, majoritairement via ChatGPT (51%) et Copilot (45%). Les programmes de succession identifient les postes critiques, anticipent les départs, organisent des binômes seniors-juniors sur 12 à 24 mois. Certaines organisations innovent avec des graphes de connaissances pour cartographier et préserver l’expertise collective.

Valoriser les seniors transforme leur fin de carrière en contribution stratégique. Proposer des missions de transmission rémunérées, reconnaître publiquement leur rôle de formateur, intégrer la transmission dans les critères d’évaluation : autant de leviers managériaux simples mais rarement activés. Les juniors, confrontés à des seniors engagés dans leur développement, développent un sentiment d’appartenance plus fort. La transmission devient un outil de rétention, particulièrement crucial dans un contexte où l’industrie peine à attirer. Les innovations techniques émergent souvent de cette collaboration intergénérationnelle.

RSE et éthique : la responsabilité sociale de transmettre

La transmission des compétences relève de la responsabilité sociale. Une organisation qui laisse partir 75% de ses seniors sans organiser le transfert de leur expertise gaspille un patrimoine immatériel accumulé sur des décennies. Cette négligence fragilise la continuité opérationnelle, dégrade la qualité des projets, expose l’entreprise à des risques techniques. Elle trahit également une vision court-termiste : privilégier la productivité immédiate au détriment de la pérennité collective. « Il faut aussi mieux faire connaître la réalité de ces métiers : des métiers qui offrent de nombreux débouchés, des niveaux de rémunération attractifs et, surtout, un excellent niveau de satisfaction au travail », insiste Marie-Liesse Bizard. Valoriser les seniors, c’est affirmer que l’entreprise ne se réduit pas à des résultats trimestriels, mais construit un héritage durable.

Face aux enjeux de réindustrialisation et de transition énergétique, la France ne peut se permettre de perdre 236 599 cerveaux sans organiser leur succession. Les DRH et managers portent une responsabilité directe : transformer le départ des seniors en opportunité de renforcement collectif. Le défi n’est pas technique, il est culturel. Reste à savoir si les organisations sauront saisir cette fenêtre avant qu’elle ne se referme définitivement.