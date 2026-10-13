Octobre Rose : Chez Francis s’engage aux côtés de l’Institut Rafaël avec le Bal de l’Alma

À Paris, le restaurant Chez Francis met sa notoriété au service d’Octobre Rose. En s’associant à l’Institut Rafaël, spécialisé dans l’accompagnement des personnes touchées par le cancer, la célèbre brasserie de la place de l’Alma entend donner une dimension solidaire à son activité. Une mobilisation inaugurée par le Bal de l’Alma, une soirée exceptionnelle face à la tour Eiffel, avant de se prolonger tout au long du mois d’octobre grâce au reversement d’une partie des recettes de l’établissement.

Chez Francis, un restaurant engagé dans une démarche solidaire

Le 30 septembre 2026, le restaurant Chez Francis donnait le coup d’envoi de son engagement pour Octobre Rose avec la première édition du Bal de l’Alma. Au programme, une soirée face à la tour Eiffel illuminée en rose, des créations spécialement imaginées pour l’occasion et, surtout, une ambition : soutenir concrètement les personnes confrontées au cancer du sein. Derrière l’événement, le restaurant parisien a choisi de s’associer à l’Institut Rafaël, un établissement de santé intégrative qui place la qualité de vie des patients au cœur de son approche.

L’initiative ne se limite pas à une opération événementielle. Durant le mois d’octobre, une partie des recettes de Chez Francis doit être reversée à l’Institut Rafaël. Une démarche qui témoigne de la place croissante des engagements sociétaux dans la restauration, où l’expérience proposée aux clients peut également devenir un levier de mobilisation en faveur de causes de santé publique.

Installé au 7, place de l’Alma, dans le 8ème arrondissement de Paris, Chez Francis cultive depuis longtemps l’identité des grandes brasseries parisiennes. Situé entre les avenues George V et Montaigne, l’établissement bénéficie d’un emplacement privilégié, avec une terrasse donnant directement sur la tour Eiffel. Un cadre emblématique de la capitale, associé à une atmosphère élégante et feutrée, que le restaurant a choisi de mettre au service d’un rendez-vous solidaire.

L’adresse reste fidèle aux codes de la cuisine française traditionnelle. Sa carte fait la part belle aux grands classiques de brasserie, tandis que les espaces intérieurs, marqués par leurs tonalités rouges et leur ambiance intimiste, prolongent une certaine idée de l’art de recevoir à la parisienne. Ce positionnement, fondé sur la convivialité et l’expérience gastronomique, prend une dimension supplémentaire avec l’engagement annoncé en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

Pour Octobre Rose, Chez Francis a décidé d’aller au-delà d’une simple participation symbolique. Le principe de l’opération est de transformer une partie de l’activité économique du restaurant en soutien financier à une structure spécialisée dans l’accompagnement des malades. Les recettes générées pendant le mois d’octobre constituent ainsi la base de cette contribution solidaire, destinée à l’Institut Rafaël.

La démarche présente un intérêt particulier du point de vue de la responsabilité sociétale des entreprises. Elle mobilise directement le modèle économique de l’établissement, sans demander nécessairement au client de réaliser un don distinct de son repas. Le restaurant devient alors un intermédiaire entre sa clientèle et une organisation d’intérêt général. Une manière de rendre la solidarité accessible à travers un acte de consommation quotidien.

Reste un élément essentiel pour apprécier la portée financière de cet engagement : ni le pourcentage des recettes reversées ni le montant prévisionnel de la contribution ne sont précisés dans les informations rendues publiques. La distinction est importante. L’annonce d’un partenariat constitue une initiative concrète, mais son impact financier devra pouvoir être apprécié à partir des sommes effectivement transférées à l’organisme bénéficiaire.

Le Bal de l’Alma : Chez Francis donne le coup d’envoi d’Octobre Rose

Pour lancer cette mobilisation, Chez Francis a misé sur un événement à forte dimension visuelle. Organisé le 30 septembre 2026, le Bal de l’Alma a réuni les convives dans le cadre de la brasserie, avec la tour Eiffel pour décor. Une soirée conçue pour associer l’identité de l’établissement à la symbolique d’Octobre Rose, dont la couleur est devenue un signe de reconnaissance international. De 21 heures à minuit, les participants ont profité de ce rendez-vous à proximité immédiate de l’un des monuments les plus photographiés de la capitale. Pour l’occasion, la tour Eiffel s’est illuminée en rose, offrant depuis la terrasse un spectacle particulièrement évocateur. Ce choix visuel faisait écho à la campagne de sensibilisation et permettait de donner à l’événement une visibilité dépassant le seul cadre de la restauration.

Le restaurant avait également imaginé deux créations exclusives : le cocktail La Vie en Rose et le mocktail Mademoiselle Rose. Ces boissons, conçues spécialement pour accompagner le Bal de l’Alma, participaient à la mise en scène de la soirée. Elles traduisaient la volonté de faire correspondre les différents éléments de l’expérience proposée à l’identité de l’opération solidaire.

Au-delà de l’ambiance festive, ce lancement permettait de réunir les dimensions gastronomique, événementielle et philanthropique autour d’un même objectif. Une approche particulièrement pertinente pour un établissement dont l’attractivité repose notamment sur son cadre et sa capacité à accueillir des moments de convivialité. Chez Francis a ainsi utilisé les caractéristiques de son activité pour attirer l’attention sur une cause qui dépasse largement le secteur de la restauration.

L’événement ne constitue toutefois que le point de départ de l’opération. Son prolongement pendant le mois d’octobre est déterminant, puisqu’il associe la fréquentation du restaurant à la contribution promise à l’Institut Rafaël. La soirée inaugurale a donc rempli une fonction de lancement et de sensibilisation, tandis que le mécanisme de reversement inscrit l’engagement dans une temporalité plus longue.

L’Institut Rafaël, un accompagnement global face au cancer du sein

Le choix de l’Institut Rafaël comme partenaire donne toute sa signification à l’initiative de Chez Francis. Spécialisé dans la santé intégrative, cet établissement accompagne des personnes touchées par le cancer en prenant en considération les conséquences physiques, psychologiques et sociales de la maladie. Son approche repose sur des parcours personnalisés, proposés gratuitement aux bénéficiaires, en complément de leur prise en charge médicale.

La lutte contre le cancer ne se résume en effet pas au traitement de la tumeur. Les patients peuvent être confrontés à une fatigue persistante, à des difficultés émotionnelles, à une modification de leur rapport au corps ou encore à des bouleversements familiaux et professionnels. Autant de dimensions qui rendent nécessaire un accompagnement adapté pendant les traitements, mais également après leur achèvement.

L’Institut Rafaël répond à ces besoins par une approche pluridisciplinaire. Les parcours présentés comprennent notamment un soutien psychologique, un accompagnement nutritionnel et une activité physique adaptée. Ces interventions complémentaires visent à améliorer la qualité de vie des patients, à les aider à traverser les différentes étapes de la maladie et à favoriser leur rétablissement dans les meilleures conditions possibles.

Cette mission prend un relief particulier au regard de l’ampleur du cancer du sein en France. Plus de 61.200 nouveaux cas sont recensés chaque année. La maladie demeure le cancer le plus fréquent chez les femmes et provoque environ 12.700 décès par an. Derrière ces données se trouvent des parcours individuels qui nécessitent une réponse médicale, mais aussi un soutien humain durable.

La question du diagnostic précoce reste également centrale. Selon la CPAM de Haute-Savoie, la survie à cinq ans atteint 99% lorsque le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, contre 26% lorsqu’il est découvert à un stade tardif. Ces écarts rappellent l’importance d’une détection rapide et d’une information accessible sur les dispositifs de prévention et de dépistage.

En France, le dépistage organisé concerne les femmes de 50 à 74 ans lorsqu’elles ne présentent ni symptôme ni facteur de risque particulier. Il prévoit une mammographie tous les deux ans, conformément au programme national, avec une prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Les personnes présentant des risques spécifiques peuvent, quant à elles, relever d’un suivi médical différent et adapté à leur situation.

Dans ce contexte, la mobilisation d’acteurs économiques extérieurs au secteur médical contribue à élargir la diffusion des messages de sensibilisation. En soutenant l’Institut Rafaël, Chez Francis inscrit son action dans le champ de l’accompagnement des patients, complémentaire des démarches institutionnelles de prévention, de dépistage et de recherche.

Un restaurant mobilisé pour Octobre Rose : les enjeux d’un engagement RSE mesurable

L’opération portée par Chez Francis s’inscrit dans une mobilisation plus large de l’hôtellerie et de la restauration parisiennes à l’occasion d’Octobre Rose. Plusieurs établissements ont choisi d’associer une partie de leurs ventes à des organismes engagés contre le cancer. Ce modèle de solidarité commerciale permet aux entreprises de mobiliser leurs clients, leurs équipes et leurs moyens économiques autour d’une cause commune.

Les modalités peuvent néanmoins varier sensiblement. À titre de comparaison, les restaurants French Kiss proposent une formule à 28 euros, dont 3 euros sont reversés à la Fondation Bergonié. Chez Pokawa, 10% du prix de vente de certaines créations sont destinés à l’association Ruban Rose. Ces exemples montrent comment une contribution clairement définie peut rendre un dispositif immédiatement compréhensible pour le consommateur.

Chez Francis a retenu un mécanisme fondé sur une partie des recettes globales du mois d’octobre, plutôt que sur la vente d’un produit solidaire précisément identifié. Cette différence présente un intérêt : elle permet potentiellement de rattacher l’ensemble de l’activité du restaurant à l’engagement annoncé, sans limiter la contribution à une création culinaire particulière. Son efficacité dépendra toutefois des modalités financières retenues et du montant final versé.

Pour une entreprise, une démarche RSE crédible ne repose pas uniquement sur la communication entourant son lancement. Elle implique aussi de pouvoir documenter les moyens engagés, les bénéficiaires et les résultats obtenus. Dans le cas de Chez Francis, la publication ultérieure du montant du don permettrait de donner davantage de visibilité à la portée concrète de l’opération, tout en valorisant le travail réalisé par l’Institut Rafaël auprès des personnes malades.

Pour l’Institut Rafaël, un tel partenariat représente une occasion supplémentaire de faire connaître les besoins des personnes touchées par le cancer et les solutions d’accompagnement proposées. Pour Chez Francis, il permet de mettre les ressources et la visibilité d’une adresse parisienne reconnue au service d’une cause de santé publique. Le bilan financier de l’opération, ainsi que les éventuelles suites données à cette collaboration après octobre, restent les principaux éléments à documenter.