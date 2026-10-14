Jason Mraz a acquis un ancien verger d’avocats à San Diego en 2004, devenu 20 ans plus tard une ferme régénérative de 7 hectares

En 2004, le chanteur Jason Mraz achète un ancien verger d’avocatiers non loin de San Diego, en Californie. Vingt ans plus tard, la propriété est devenue Mraz Family Farms, une exploitation agricole de 7 hectares, raconte le Times of India.

À l’époque de l’achat, le terrain n’a rien d’une entreprise commerciale. Le verger, planté au début des années 1970, sert surtout de lieu de vie où passer du temps dehors. L’auteur-compositeur-interprète y cherchait avant tout un endroit pour ralentir le rythme et se reconnecter à la nature.

La bascule vers une véritable exploitation démarre en 2015. Les vieux arbres ont alors besoin, selon la famille, d’une remise à zéro majeure. Les équipes pratiquent le stumping, un élagage agressif qui force les arbres à produire de nouvelles pousses, certains spécimens arrivant en fin de vie productive.

L’agriculture reste un pari de long terme : les avocatiers ne rapportent rien tout de suite après plantation. La famille profite de cette période pour tester d’autres cultures, café, herbes, fleurs et bananes, dont certaines demandent plusieurs années avant la première récolte.

La ferme produit des avocats biologiques des variétés Hass et Reed, ainsi que du café de spécialité cultivé en Californie. Le fruit de la passion complète l’offre saisonnière. Plutôt que de miser sur une seule culture, l’exploitation a développé un système en couches, où arbres et autres plantes partagent le même espace.

En 2014, le San Diego Union-Tribune rapportait que le verger avait fourni environ 15 400 kg d’avocats Hass à des restaurants Chipotle situés près d’Oceanside.

Une certification biologique obtenue en 2017

Mraz Family Farms décroche la certification biologique de l’USDA et de l’État de Californie en 2017, et adopte à partir de là les méthodes de l’agriculture régénérative. L’objectif affiché est la construction d’un sol sain, considérée comme la base d’une culture durable, d’une eau propre et d’un habitat restauré.

Concrètement, une partie du bois issu de l’élagage des vieux arbres est broyée et renvoyée au sol sous forme de compost, tandis que d’autres résidus sont laissés à se décomposer naturellement dans les zones boisées. Des cultures de couverture restent en place sur le sol pour capter la lumière et le carbone, et soutenir les organismes souterrains.

La ferme ne dispose d’aucun magasin physique et ne vend pas non plus régulièrement sur les marchés fermiers, selon sa propre foire aux questions. Les produits partent en ligne ou passent par des commerces, restaurants et vendeurs locaux à Oceanside, selon les saisons et les cultures disponibles.

Les avocats Hass ont un long temps de suspension sur l’arbre : Mraz Family Farms indique les récolter au moment où les commandes sont passées, avant de les expédier pour qu’ils mûrissent naturellement.

Jason Mraz dirige l’exploitation avec son épouse Christina, décrits comme propriétaires-exploitants. Le café, lui, suit un calendrier différent de celui des avocats : il faut compter sur les étapes de culture, de traitement, puis de torréfaction avant qu’une tasse soit prête à boire.