Il achète 70 000 hectares et retire 25 000 animaux : 14 ans plus tard, l’État lui rachète tout pour en faire un parc national

Le 11 décembre 2018, l’État chilien a officiellement créé le Parc national Patagonia, quatorze ans après l’achat du terrain par l’organisation Conservación Patagónica. Le site rendu à la conservation se trouve dans la région d’Aysén, en Patagonie chilienne.

Conservación Patagónica avait racheté l’Estancia Valle Chacabuco en 2004. Ce domaine d’environ 70 000 hectares comptait parmi les établissements d’élevage les plus importants de la zone : moutons et vaches y avaient dégradé les pâturages naturels pendant plus de 80 ans.

Vingt-cinq mille têtes de bétail retirées

La restauration a commencé par le retrait de plus de 25 000 têtes de bétail, rapporte le média TN. Des volontaires ont ensuite démonté plus de 600 kilomètres de clôtures et de poteaux, des structures qui limitaient jusque-là les déplacements des guanacos et des huemules, ces cerfs andins natifs de la région.

D’autres semences d’espèces natives ont été récoltées, et du coirón, une graminée typique de Patagonie, a été semé dans les secteurs les plus abîmés par l’élevage. Des équipes ont aussi contrôlé la propagation d’espèces envahissantes comme le rosier muscat et certains pins, tout en mettant en place des programmes de surveillance des pumas, des renards et des huemules. Un travail spécifique a visé la récupération du nandou, une espèce menacée localement de disparition.

Dans les années suivantes, de nouvelles propriétés se sont ajoutées au projet, portant la surface destinée à la conservation à plus de 83 000 hectares avant leur remise aux autorités chiliennes. Le parc a fini par réunir les terres de l’ancienne estancia avec les réserves Tamango et Jeinimeni, pour couvrir environ 304 000 hectares.

Plus de 50 000 hectares de steppe ont été récupérés grâce à l’élimination du bétail et des clôtures, et les guanacos occupent des zones autrefois vouées à l’élevage.

Au Brésil, la fazenda d’enfance de Sebastião Salgado

Un projet comparable existe aussi au Brésil. Le photographe Sebastião Salgado était retourné sur la finca où il avait passé une partie de son enfance et avait trouvé un terrain qu’il ne reconnaissait plus : la forêt avait presque disparu, remplacée par des pâturages issus de décennies d’élevage bovin, avec un sol dégradé et des problèmes d’érosion et d’eau.

Avec son épouse, Lélia Deluiz Wanick Salgado, il a décidé de tenter de restaurer ce terrain. En 1998, le couple a fondé l’Instituto Terra et entamé la restauration de l’ancienne Fazenda Bulcão, à Aimorés, dans l’État du Minas Gerais, au sein du bassin du fleuve Doce, une région qui faisait originellement partie de la Mata Atlántica.

La première étape a eu lieu durant la saison des pluies 1999-2000 : avec l’aide d’étudiants, de bénévoles et de collaborateurs, environ 10 000 arbres ont été plantés.

Ocelots et 3 millions d’arbres

Près de trois décennies plus tard, l’Instituto Terra rapporte plus de 3 millions d’arbres plantés au total et plus de 230 espèces animales recensées. La réserve administre environ 710 hectares, dont 608 ont été déclarés Reserva Particular del Patrimonio Natural. Une étude de la FAO indiquait que 608 hectares avaient déjà été restaurés d’ici 2019, avec 297 espèces d’arbres natifs recensées.

Un recensement de 2018 dénombrait 172 espèces d’oiseaux, 33 espèces de mammifères, 15 espèces d’amphibiens et 15 espèces de reptiles sur la Fazenda Bulcão, aux côtés de 297 espèces de plantes. Des ocelots et d’autres mammifères nécessitant un environnement complexe figurent parmi les animaux revenus. Certaines de ces espèces participent elles-mêmes à la dispersion des graines, contribuant à la régénération du bosque.

Un premier échec, 60 % des plants perdus

L’objectif n’était pas seulement de planter des arbres, mais de recréer les conditions d’existence d’une forêt : sol, eau, végétation native. Le statut de réserve accordé à l’Instituto Terra impliquait justement l’engagement de restaurer la zone.

Il fallait des espèces natives de la Mata Atlántica. L’équipe a commencé par récolter des graines dans les fragments de forêt encore présents dans la région ; la pépinière de l’institut est devenue centrale dans le projet, et ses collecteurs parcourent jusqu’à 200 kilomètres pour trouver des graines d’espèces natives.

L’expérience n’a pas été parfaite dès le départ. Lors d’une des premières étapes, environ 60 % d’un lot initial de 50 000 plants n’ont pas survécu, en raison d’un sol trop dégradé et de conditions pluviométriques défavorables. Cet échec a conduit l’équipe à revoir ses techniques et ses périodes de plantation.

Au fur et à mesure de la croissance des arbres, la couverture végétale a protégé le sol, les racines l’ont stabilisé, et l’accumulation de matière organique a créé de nouvelles conditions d’humidité et d’ombre, faisant de la récupération de l’eau un axe de travail à part entière.

Les 3 millions d’arbres ne sont pas tous concentrés sur les 710 hectares de la finca : le projet s’est étendu à d’autres propriétés du bassin du fleuve Doce, où l’Instituto Terra travaille avec des agriculteurs et des propriétaires ruraux, à travers des programmes d’éducation environnementale, de production de plantes natives et de formation.

Le Mexique, un terrain différent

Le Mexique compte environ 138 millions d’hectares d’écosystèmes forestiers, forêts, jungles, matorrales et mangroves compris. La restauration doit s’y adapter aux spécificités régionales, entre le Sonora, le Chiapas, l’Oaxaca ou la péninsule du Yucatán, où espèces, climat, sol et causes de dégradation diffèrent d’un endroit à l’autre.

Selon le Programa Nacional de Restauración Ambiental, le Mexique a compté environ 5,22 millions d’hectares restaurés ou en cours de restauration entre 2011 et 2020, à travers la régénération naturelle, la sylviculture, l’agroforesterie et la création d’habitats pour les espèces natives.