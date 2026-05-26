500 tortues lâchées en plein Sahara : cinq ans plus tard, l’herbe pousse là où personne n’avait réussi à planter un seul arbre

La lutte contre la désertification prend une tournure originale dans le Sahara, région connue pour ses conditions climatiques extrêmes. En 2021, 500 tortues de l’espèce Centrochelys sulcata ont été réintroduites dans une zone dégradée du Sahel (zone semi-aride bordant le Sahara), avec pour objectif de restaurer les processus écologiques qui permettent la vie dans cet environnement difficile. Cette initiative a rouvert une fenêtre d’espoir face à la désertification, menace pour la biodiversité mais aussi pour la survie humaine.

Les défis de la désertification

Le phénomène de désertification, documenté depuis le milieu du XXe siècle, est particulièrement préoccupant au Sahel. Il se traduit par la perte des terres agricoles, des migrations forcées et des écosystèmes de plus en plus fragiles. Les causes principales sont des sécheresses récurrentes et une forte pression démographique qui épuise les sols. Les organisations environnementales tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps : cette dégradation menace non seulement la faune locale mais aussi les populations humaines.

Les tentatives passées pour freiner ces phénomènes ont souvent manqué de résultats durables, mais la méthode de la demi-lune a montré des résultats prometteurs pour la conservation de l’eau et la restauration des sols dégradés.

Une approche nouvelle : les tortues comme « ingénieurs de l’écosystème »

En 2021, une autre piste a été testée avec la réintroduction de 500 tortues Centrochelys sulcata, espèce originaire du Sahel et bien adaptée à ses conditions rudes, explique Gizmodo. Ces reptiles jouent le rôle d’« ingénieurs de l’écosystème » : ils creusent des galeries pouvant atteindre 10 mètres de profondeur. En brisant la croûte dure du sol, ils facilitent l’infiltration de l’eau de pluie, ce qui augmente la capacité du sol à retenir l’eau.

Cinq ans après le début de l’opération, des images satellites ont montré l’apparition de taches de végétation dans des zones auparavant désertiques. Ce changement a permis à de nombreuses formes de vie de recoloniser ces espaces, des graines, des insectes, des microorganismes, et, avec eux, une biodiversité plus riche, incluant des oiseaux et des petits vertébrés. Les tortues ne transforment pas le Sahara en forêt, mais elles améliorent de façon visible la biodiversité de leur environnement immédiat.

Ce qu’il faut savoir sur les limites de la restauration écologique

Même si les résultats sont prometteurs, la réintroduction de ces tortues n’est pas une solution miracle. La réussite dépend de nombreux facteurs : la disponibilité de pluies suffisantes, la pression du bétail et la stabilité politique de la région. La réintroduction seule ne suffit pas : il faut des mesures d’accompagnement adaptées et un appui local pour que la restauration écologique tienne sur le long terme.