Ils ont tenté de faire pousser des arbres dans le Sahara sans y parvenir. Puis, après avoir libéré 500 tortues, le désert est devenu visible depuis l’espace

En 2021, des chercheurs ont relâché 500 tortues sulcates africaines (Centrochelys sulcata) sur une étendue de sol nu, à la lisière sud du Sahara. Cinq ans plus tard, en 2026, des images satellites ont révélé des taches vertes dispersées, perçant à travers le sable dans une zone où rien ne poussait auparavant. Elles sont visibles depuis l’espace.

Aucune machine, aucune irrigation, aucun traitement chimique du sol n’a été utilisé. Seule la libération des tortues a suffi. Avant cette expérience, des tentatives de plantation de milliers d’arbres dans la même zone avaient pourtant échoué.

Les tortues n’ont rien planté. Elles ont simplement creusé des terriers pour échapper aux températures diurnes dépassant 60°C au sol, et au froid nocturne qui suit. Ces galeries atteignent 10 à 15 mètres de profondeur, selon des recherches compilées par l’IUCN Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group.

En perçant la croûte durcie du sol du Sahel, qui empêchait normalement l’eau de pluie de pénétrer, elles ont ouvert un passage. L’eau trouve désormais un chemin vers le bas plutôt que de ruisseler, et le sol environnant gagne en capacité de rétention d’humidité.

Les graines déjà présentes en surface, ou apportées par le vent, trouvent assez d’humidité près du terrier pour germer. Insectes et micro-organismes colonisent ensuite le sol meuble, et la végétation s’épaissit peu à peu. Les écologistes parlent d’ingénieur de l’écosystème pour désigner une espèce qui remodèle physiquement son environnement au profit d’autres espèces.

Une revue publiée en 2017 dans Frontiers in Ecology and Evolution évoquait déjà ce potentiel pour la tortue sulcate, en raison de tunnels pouvant atteindre 15 mètres de longueur dans des milieux où l’humidité est rare. Ce n’est pas la taille de l’animal, pourtant la plus grande tortue terrestre continentale au monde, qui modifie le sol, mais son comportement de fouissage répété.

Le résultat n’est pas une forêt au sens habituel. C’est une reprise visible de la biodiversité, avec l’arrivée d’oiseaux et de petits vertébrés une fois le couvert végétal étendu.

Une espèce classée en danger par l’IUCN

Au Sénégal, l’organisation Save Our Sulcata (S.O.S.) gère depuis 1992 des programmes d’élevage et de relâcher de tortues. Un rapport de l’IUCN publié en août 2020 décrivait un sanctuaire, le Village des Tortues à Noflaye, abritant plus de 300 individus, dont des dizaines ont déjà été relâchées dans la nature.

Sur un groupe suivi, le taux de survie a dépassé 80 % en quatre ans, une donnée jugée importante : les effets sur le terrain ne s’accumulent que si les animaux vivent assez longtemps pour creuser et entretenir leurs galeries.

L’espèce qui contribue à cette repousse de végétation lutte pourtant pour sa propre survie. L’IUCN la classe en danger, avec des populations en déclin rapide dans la majeure partie de son aire de répartition restante. Elle aurait déjà disparu du Cameroun, de Djibouti et du Togo.

Une évaluation d’experts citée dans le rapport de 2020 attribue environ 60 % de la pression de menace à la perte d’habitat, et 25 % au changement climatique. Le reste provient de la chasse pour la viande, de la médecine traditionnelle et de la capture pour le commerce des animaux de compagnie.

L’expérience n’est présentée ni comme une solution miracle ni comme une solution universelle. La région reste soumise à des pressions multiples, sécheresses répétées, densité de pâturage, instabilité politique et fragmentation continue de l’habitat, qui déterminent si une parcelle restaurée se maintient ou disparaît à nouveau. Le succès dépend des précipitations, du contrôle du pâturage et de la gestion des terres dans le temps.

Une tortue sulcate creuse parce que son corps l’exige. Elle continue de le faire toute sa vie.