21 degrés à la surface de la mer : Copernicus alerte, c’est un nouveau record

Le 12 octobre 2026, l’observatoire européen Copernicus a dévoilé des données alarmantes sur le réchauffement océanique. En septembre, les températures moyennes à la surface de la mer ont atteint 21,05 degrés Celsius, dépassant le précédent record de 20,92 degrés en septembre 2023. Ce phénomène s’inscrit dans un contexte de renforcement exceptionnel d’El Niño, une situation préoccupante pour les climatologues.

Dans la région Nino3.4 du Pacifique équatorial, les températures ont atteint 29,70 degrés Celsius, un record historique dépassant les événements majeurs de 1982-1983, 1997-1998 et 2015-2016. Cette zone sert d’indicateur central pour suivre El Niño.

Un épisode El Niño d’une ampleur inédite

Copernicus a souligné « l’intensité exceptionnelle de l’actuel El Niño », mais précise qu’il est difficile d’affirmer qu’il s’agit du plus puissant jamais enregistré. Le réchauffement climatique anthropique augmente les températures océaniques de base, compliquant les comparaisons historiques. Pour mieux évaluer, un nouvel indice tenant compte du réchauffement des océans tropicaux a été utilisé, montrant que cet épisode n’est pas encore plus fort que les précédents. Toutefois, les valeurs de septembre indiquent un El Niño déjà exceptionnellement fort, bien que pas encore à son apogée.

Le deuxième mois de septembre le plus chaud jamais mesuré

Les températures atmosphériques ont également été exceptionnellement élevées, septembre 2026 étant le deuxième plus chaud jamais enregistré avec une moyenne de 16,27 degrés Celsius. Cela représente une anomalie de 1,63 degré par rapport à la période préindustrielle (1850-1900).

Carlo Buontempo, directeur de Copernicus, a déclaré que « le dépassement de la limite de l’Accord de Paris n’est plus qu’une question de temps ». Il insiste sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter la durée du dépassement du seuil de 1,5 degré, désormais considéré inévitable par de nombreux experts.

Un phénomène naturel renforcé par le réchauffement climatique

El Niño, un cycle climatique naturel, est actuellement amplifié par le réchauffement climatique d’origine humaine. Les conséquences incluent une augmentation des risques de sécheresses et d’inondations, perturbant les chaînes d’approvisionnement agricoles et industrielles mondiales.

Pour les entreprises engagées dans des démarches de responsabilité sociétale, ces données constituent un avertissement supplémentaire. Les impacts d’El Niño sur les systèmes de production et les populations vulnérables nécessitent une adaptation rapide des stratégies climatiques. Les secteurs agricoles, assurantiels, énergétiques et logistiques sont particulièrement exposés aux perturbations causées par ces anomalies thermiques.

Les Nations Unies ont déjà averti que l’objectif de 1,5 degré serait manqué d’ici quelques années. Les récentes données de Copernicus confirment cette tendance préoccupante, soulignant l’urgence d’une action climatique coordonnée. Les mois à venir, marqués par l’intensification d’El Niño, seront cruciaux pour évaluer l’ampleur du dépassement et la capacité collective à inverser la tendance.

Adapter les stratégies d’entreprise aux nouvelles réalités climatiques

Les dirigeants d’entreprises doivent intégrer divers aspects dans leur planification stratégique face aux constats scientifiques. L’évaluation des risques physiques liés aux événements climatiques extrêmes, intensifiés par El Niño, devient prioritaire, en particulier pour les sites de production et les chaînes logistiques. Accélérer les trajectoires de décarbonation est essentiel pour limiter la durée du dépassement du seuil de 1,5 degré.

Adapter les modèles d’affaires aux nouvelles réalités climatiques nécessite d’anticiper des perturbations récurrentes. Renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes dont dépendent les activités économiques est impératif. La transparence dans le reporting climatique, en utilisant des données scientifiques solides comme celles de Copernicus, permet d’ancrer les démarches RSE dans une réalité mesurable.

Les travaux du GIEC soulignent l’importance de chaque dixième de degré pour limiter les impacts climatiques. Les records successifs rapportés par Copernicus ne sont pas de simples statistiques, mais des indicateurs tangibles de la transformation du système Terre. La fenêtre d’action se resserre, mais reste ouverte pour les acteurs économiques prêts à modifier leurs pratiques en profondeur.

L’année 2027 s’annonce cruciale, non seulement pour les températures mondiales qui pourraient atteindre des records, mais aussi pour la capacité collective à transformer les alertes scientifiques en actions concrètes.