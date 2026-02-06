Ils n’en reviennent toujours pas : une raie de 100 kg surgit dans un simple ruisseau

La capture récente d’une raie d’environ 100 kg dans les cours d’eau d’Entre Ríos (province argentine) a retenu l’attention des amateurs de pêche et des passionnés de faune aquatique. L’événement, relayé par FM Activa et El Once, montre à quel point ces spécimens sont rares dans la région, rendant l’expérience des pêcheurs à la fois unique et inoubliable.

Une prise pas banale au petit matin

La matinée a commencé très tôt pour un groupe de jeunes pêcheurs partis profiter des cours d’eau d’Entre Ríos. Vers 6 heures du matin, la situation a pris une tournure surprenante : une raie de grande taille a mordu à l’hameçon et a livré une lutte inattendue aux pêcheurs installés dans leur kayak, raconte El Diario RioUruguay.

La raie a tiré fort sur la ligne, mettant à l’épreuve le matériel et le savoir-faire des jeunes. Le choix du kayak s’est avéré judicieux, puisqu’il leur a permis de suivre l’animal le long du ruisseau sans casser la ligne. Après un long trajet en aval, ils ont finalement réussi à rapprocher la raie de la berge.

Un moment fort pour les jeunes pêcheurs

Arrivés à la berge, les jeunes ont pris le temps d’immortaliser la prise avec quelques photos qui témoignent de la rencontre. La raie, évaluée à 100 kg, représente une rareté dans ces eaux, souvent peuplées de poissons de taille plus modeste. Sa présence a suscité fascination et curiosité parmi les pêcheurs.

Soucieux de la préservation de l’environnement et de l’éthique sportive, ils ont choisi de remettre la raie à l’eau après les clichés, illustrant une pratique de pêche responsable. Ce geste contribue à maintenir l’équilibre fragile de l’écosystème aquatique local et laisse la possibilité à d’autres de vivre une expérience comparable.