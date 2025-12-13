Ils ne reviendront jamais en arrière : la découverte choc sur l’évolution des orques et dauphins

L’histoire évolutive des dauphins et des épaulards est fascinante : ces mammifères marins viennent d’ancêtres terrestres, mais une fois passés à la vie aquatique, ils ont pris des directions irréversibles. De la terre à la mer, leurs transformations les empêchent aujourd’hui de retrouver la terre ferme. Cette évolution pose des défis importants face aux menaces environnementales actuelles.

Leur trajet évolutif : de la terre à la mer

Leur trajectoire remonte à très loin. Il y a environ 375 millions d’années, Futura Sciences explique que des poissons ont quitté les eaux pour se transformer en tétrapodes (vertébrés à quatre membres) capables de coloniser la terre. Puis, il y a environ 50 millions d’années, certains mammifères ont fait le chemin inverse en retournant à l’océan, donnant naissance à des groupes comme les baleines, les dauphins et les épaulards.

Pour vivre dans l’eau, ces mammifères ont énormément changé. Ils ont pris de la masse pour mieux conserver la chaleur, adopté un régime carnivore énergivore, et remanié leur anatomie pour nager efficacement. Grâce à ces adaptations irréversibles, les cétacés se sont imposés dans les milieux marins.

Le point de non-retour dans leur évolution

L’évolution des dauphins et des épaulards semble avoir atteint un tournant où le retour en arrière est pratiquement impossible. L’équipe de Bruna Farina à l’Université de Fribourg a analysé plus de 5 600 espèces de mammifères, mettant en évidence une rupture nette entre la vie semi-aquatique et la vie entièrement aquatique. Ce constat, qui s’appuie sur la loi de Dollo (principe selon lequel des caractéristiques perdues sont rarement réacquises), suggère que, après un certain seuil, l’évolution se réverse difficilement.

Ces résultats confirment que les cétacés modernes sont solidement ancrés dans les écosystèmes marins et ne peuvent pas revenir à la vie terrestre. Cette spécialisation les rend vulnérables aux altérations de leur milieu marin.

Ce que ça veut dire pour la biodiversité marine

La dépendance totale des cétacés à leur milieu pose des problèmes précis aujourd’hui. Combinée aux menaces contemporaines comme le changement climatique et la pollution des océans, leur survie est en jeu. Leur faible flexibilité face aux transformations environnementales montre une forte dépendance vis‑à‑vis d’écosystèmes marins sains, contrairement à la flexibilité alimentaire des crocodiliens.

Ces enjeux soulèvent des questions importantes de conservation et de bien-être animal. Y répondre demande une gestion active et une protection stricte des habitats marins nécessaires au maintien de ces espèces.