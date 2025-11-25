Il piège les frelons asiatiques avec leur propre ruse : la méthode choc d’un apiculteur

Les frelons asiatiques, véritables fléaux pour notre biodiversité, menacent les abeilles et l’apiculture.

Les frelons asiatiques, ou Vespa velutina, représentent un danger grandissant en France et dans onze autres pays d’Europe. Cette espèce invasive, qui n’a pas vraiment de prédateurs naturels ici (à l’exception d’une plante carnivore étonnante), cause de sérieux soucis tant sur le plan écologique qu’économique. Les attaques répétées sur les ruches font des ravages chez les apiculteurs et menacent la biodiversité locale.

À quoi ressemblent ces frelons et quels dégâts ils causent

Les nids des frelons asiatiques sont impressionnants par leur taille, atteignant entre 60 cm et 80 cm de diamètre. On y trouve jusqu’à 2 000 insectes, soit une présence dix fois supérieure à celle des frelons européens. Ces nids se construisent souvent dans des endroits bien difficiles d’accès, comme en haut des arbres ou sous les toits, compliquant ainsi leur repérage et leur élimination.

Pour les apiculteurs, la situation est particulièrement préoccupante. Ces frelons s’attaquent aux abeilles d’élevage, provoquant un affaiblissement progressif des colonies jusqu’à leur effondrement. Cette attaque met en péril non seulement l’activité apicole mais aussi l’équilibre de la faune locale. De plus, ces insectes représentent un risque pour l’homme, puisqu’ils ont été liés à plusieurs décès ces dernières années.

Des méthodes modernes pour lutter contre ces frelons

Face à cette menace en expansion, des techniques innovantes ont été mises en place pour repérer et neutraliser ces nids. Parmi ces solutions, la radio télémétrie se démarque lorsqu’il devient ardu de trouver le nid. La technique consiste à fixer un petit émetteur radio (pesant moins de 0,18 g) sur un frelon capturé et anesthésié grâce au froid, explique le 20 Minutes. On suit ensuite le trajet du frelon jusqu’à son nid.

Mathieu Diffort, apiculteur dans le Haut-Rhin et fondateur de la société Api and Co, a inventé une méthode astucieuse pour combattre ces nuisibles. Ses clients sont des apiculteurs amateurs, des agriculteurs et des collectivités locales. Il explique : « Nous n’utilisons la radio télémétrie qu’en dernier recours quand on n’arrive pas à trouver l’emplacement du nid. »

L’intervention physique avec l’aide d’un drone

Une fois le nid repéré grâce à la radio télémétrie, il faut intervenir physiquement pour éliminer la colonie. Dans certains cas où l’accès direct reste impossible avec des outils classiques tels que perches ou nacelles, on fait appel à un drone. Ce dernier est équipé d’un système de tir qui permet d’injecter du pyrèthre végétal directement dans le nid. Ce produit naturel neutralise les frelons de manière efficace sans provoquer de dispersion excessive dans l’environnement, illustrant ainsi l’efficacité des méthodes naturelles.

Le coût d’un émetteur radio pour cette technique avoisine les 110 € et il n’est pas toujours réutilisable, ce qui rend chaque opération assez onéreuse mais nécessaire pour protéger les ruches locales.

