Ces deux oiseaux s’attaquent aux frelons asiatiques… et les résultats sont spectaculaires !

La prolifération du frelon asiatique en Europe, notamment en France, représente un sacré casse-tête pour les apiculteurs et la biodiversité. Cet envahisseur met sérieusement en danger les abeilles domestiques, indispensables à la pollinisation. Pourtant, un prédateur naturel pourrait bien aider à rétablir la situation : la bondrée apivore. Ce rapace offre des atouts intéressants qui pourraient participer à la régulation des populations de frelons asiatiques.

La bondrée apivore, un chasseur redoutable

La bondrée apivore, ou Pernis apivorus, est un rapace migrateur que l’on retrouve en France, surtout dans le Sud, depuis le Vaucluse jusqu’aux Pyrénées. On recense environ 20 000 couples sur l’ensemble du territoire. Ce rapace se distingue par son alimentation bien spécifique, puisqu’il se nourrit principalement d’insectes sociaux comme les guêpes, les abeilles et les bourdons. Fait surprenant, il sait déterrer les nids pour dévorer les larves.

Chaque couple de bondrées apivores élimine entre 67 et 83 colonies de frelons asiatiques par an. Leur plumage dense et leurs plumes rigides les protègent efficacement des piqûres, et leurs narines fines empêchent les insectes de venir se réfugier pendant qu’ils s’attaquent aux nids. On pense même que ces oiseaux résistent au venin des frelons, ce qui leur permet de s’en approcher sans hésiter.

Le frelon asiatique, un envahisseur qui dérange

Introduit par accident en Europe en 2004, le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est classé comme espèce envahissante par l’Union européenne, confirme France 3. Ce frelon représente un sérieux souci pour les abeilles domestiques et les autres pollinisateurs indigènes. Un nid de frelons asiatiques peut abriter jusqu’à 3 000 individus, et la reine peut pondre environ cent œufs par jour.

Physiquement, on le reconnaît à sa tête noire, sa face jaune-orange, et à son abdomen noir orné d’un anneau jaune-orange, sans oublier ses pattes jaunes à l’extrémité. Les nids primaires ont la taille d’une balle de golf ou de tennis, alors que les nids secondaires peuvent héberger plusieurs milliers d’insectes.

Sur le terrain : recherches et observations

Des études récentes font état du rôle potentiel de la bondrée apivore dans la lutte contre le frelon asiatique. Une thèse soutenue à l’Université d’Alcala en Espagne a observé une nette hausse du nombre de bondrées apivores depuis 2014 dans la région de Pontevedra en Galice. Dans cette zone, ces oiseaux éliminent jusqu’à 25 000 nids de frelons asiatiques chaque année.

Parallèlement, l’Université de Nice a lancé un projet sur deux ans pour repérer les nids de frelons asiatiques à l’aide de puces et de drones. Malheureusement, ce projet est actuellement freiné par un manque de financement suffisant.

D’autres prédateurs et pistes à suivre

Même si d’autres espèces – comme le guêpier d’Europe, la mésange charbonnière, la pie-grièche écorcheur, la poule noire de Janzé et même certaines mouches parasitoïdes – s’attaquent elles aussi aux frelons asiatiques, leur contribution reste bien moindre par rapport à celle de la bondrée apivore.

D’après Tom Bettini, de la Ligue de Protection des Oiseaux, « la bondrée apivore est un rapace un peu comme la buse qui n’hésite pas à foncer directement sur les nids de frelons asiatiques pour se nourrir. » Même si elle n’offre pas la solution miracle, son intégration dans des stratégies de gestion durables paraît prometteuse.