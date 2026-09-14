Il a perdu son animal de compagnie à 12 ans et s’est mis à construire des maisons pour oiseaux : 750 refuges plus tard, les vétérinaires saluent son projet

Aamir Tinwala, un adolescent du Texas, a commencé à construire des nichoirs pour oiseaux après avoir perdu son animal de compagnie. En cinq ans, depuis environ 2021, il en a fabriqué plus de 750, changeant la vie d’une centaine d’oiseaux au passage.

Le projet porte un nom, Backyard Bird Project, et il a désormais dépassé les frontières du jardin familial : il s’est répliqué dans au moins 20 États américains.

Une perruche calopsitte à l’origine du déclic

Tout est parti d’une perruche calopsitte nommée Koco, offerte comme animal de compagnie à Aamir. Le lien entre l’adolescent et l’oiseau fut immédiat. Après la perte de Koco, Aamir s’est intéressé à la diminution des populations d’oiseaux sauvages et a commencé à fabriquer des nichoirs dans son jardin, pour compenser la perte d’habitat qu’il observait autour de lui.

L’objectif était simple sur le papier : offrir des espaces sûrs où les oiseaux puissent nicher et se reproduire, dans des zones où l’expansion des villes avait supprimé les nids naturels. Pour élargir la portée de son initiative, il a impliqué des voisins, des écoles et des organisations communautaires. Il a créé un site web avec des plans et des tutoriels, géré lui-même les envois de matériaux, et organisé des ateliers pour transmettre son savoir-faire.

Aamir a aussi lancé une pétition pour que sa ville adopte la crécerelle d’Amérique comme oiseau municipal.

Ce travail a permis de mettre en lien des jeunes avec l’observation des oiseaux et le soin de l’environnement urbain. Avec le temps, les nichoirs sont devenus, au-delà de leur fonction première, un outil éducatif et de conservation.

Dans un entretien accordé à The Washington Post, Aamir Tinwala a résumé ce que cette expérience lui a apporté : « des bénéfices concrets et tangibles ».

Il a aussi livré sa conviction sur la portée d’un geste en apparence modeste : « c’est une petite chose que l’on peut faire, mais que c’est aussi important, et que si tout le monde le faisait, on obtiendrait un impact réel ».

Ce qui a débuté comme une réponse personnelle à la perte de Koco s’est transformé en projet mobilisant des communautés entières, avec des nichoirs installés dans des dizaines d’États pour offrir des refuges à la faune urbaine.