Le résultat surprend les experts : voici l’oiseau le plus observé dans nos jardins

Le 23e comptage annuel des oiseaux de jardin, organisé par Vogelbescherming Nederland (Protection des oiseaux Pays-Bas), a battu des records de participation et a mis en évidence des changements notables dans la répartition des espèces aux Pays-Bas. Avec plus de 1 500 000 oiseaux comptés et environ 110 000 participants, l’événement confirme son intérêt auprès des ornithologues amateurs et des amoureux de la nature.

Beau succès de participation et résultats remarquables

Cette année, la participation a atteint un niveau record, en hausse d’environ 30 % par rapport à l’année précédente. Les données, encore provisoires, montrent que les observateurs, engagés pendant une demi-heure chacun, ont répertorié plus de 1,5 million d’oiseaux de jardin. Cet engouement s’explique par une mobilisation forte sur tout le territoire néerlandais, avec des observations réalisées dans des jardins, sur des balcons ou dans des parcs.

Pour la première fois, la mésange charbonnière arrive en tête des espèces les plus observées, détrônant le moineau domestique, longtemps premier au classement. Historiquement, le podium comprenait généralement le moineau domestique, la mésange charbonnière et la mésange bleue.

Ce qui change dans les populations d’oiseaux

Le déclin du moineau domestique est une tendance observée depuis les années 1980, selon Vogelbescherming Nederland. On attribue ce recul à l’aménagement des milieux urbains, de plus en plus axé sur des structures minérales, avec peu de végétation locale et beaucoup de plantes exotiques. Ces conditions ne favorisent pas le moineau domestique, qui a du mal à trouver nourriture et abri. Comme l’a souligné Timo Roeke dans le magazine Hart Van Nederland : « Que le moineau domestique ait des difficultés à tout à voir avec la façon dont nous aménageons nos jardins et nos espaces publics. Beaucoup de pierre, peu de plantes ou des plantes exotiques. Le moineau domestique ne peut pas vivre de cela. »

Cette année, les observations de moineaux domestiques ont diminué de 8 % par rapport à l’année dernière, soulignant l’urgence de repenser l’aménagement des zones résidentielles pour préserver la biodiversité urbaine.

Comment les données ont été recueillies et quelles suites ?

Les participants disposaient jusqu’à lundi midi pour enregistrer leurs observations, et les résultats finaux seront publiés par Vogelbescherming Nederland. Ces données serviront à une analyse plus poussée de la dynamique des populations d’oiseaux aux Pays-Bas. Le comptage, qui se déroule tout le dimanche, offre un aperçu global des habitudes et de la densité des populations d’oiseaux en zones urbaines et rurales.