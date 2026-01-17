Il a conservé cette pierre pendant des années en pensant à de l’or… la vérité dépasse tout

En 2015, David Hole, passionné de prospection, est tombé sur ce qu’il croyait être une pépite d’or dans le Maryborough Regional Park, près de Melbourne en Australie. Armé de son détecteur de métaux, il a trouvé quelque chose de très différent comme une pierre qui venait en fait du cosmos, offrant une fenêtre fascinante sur l’histoire de notre système solaire.

Une trouvaille pas comme les autres

La pierre avait l’air banale, mais elle était anormalement lourde et rougeâtre, enfouie dans de l’argile jaune. Convaincu qu’il y avait de l’or à l’intérieur, David Hole a tout essayé pour l’ouvrir : scies, meuleuses, perceuses, acide et même une masse, sans jamais y parvenir, illustrant les défis technologiques pour l’extraction. Finalement, la pierre a été envoyée au Melbourne Museum pour des tests plus poussés. Ce n’était pas de l’or, mais une météorite pesant 17 kg, depuis baptisée « Maryborough ».

Ce que les analyses ont révélé

Au musée, les géologues Dermot Henry et Bill Birch ont vite compris l’importance de la découverte. Dermot Henry, fort de 37 ans d’expérience, a expliqué à des médias comme The Sydney Morning Herald et Channel 10 News que, malgré des milliers de roches examinées au fil des ans, très peu se sont avérées extraterrestres. Une coupe réalisée au diamant a montré une forte teneur en fer et la présence de chondres (petites gouttes cristallisées de minéraux métalliques), signes typiques d’une chondrite ordinaire de type H5.

Bill Birch a souligné que la densité remarquable de la météorite la distingue nettement des roches terrestres. Son âge estimé à 4,6 milliards d’années en fait un témoin des premiers temps du système solaire. Sa composition et son origine très ancienne offrent aux scientifiques des perspectives précieuses pour mieux comprendre la formation et l’évolution du système solaire. Contrairement à l’or, souvent vu comme le rôle historique de l’or, cette roche céleste est bien plus rare et précieuse pour la science.

Ce que les météorites nous apprennent

La météorite Maryborough n’est que la 17e du genre trouvée dans l’État de Victoria, alors que des milliers de pépites d’or ont été recensées. Elle se positionne en deuxième place après un spécimen chondritique découvert en 2003 et pesant 55 kg. Selon Dermot Henry, les météorites offrent une « forme d’exploration spatiale à moindre coût » : elles permettent d’explorer le passé en révélant la chimie et les mécanismes de formation de notre système.

Certaines météorites contiennent de la « poussière stellaire » plus vieille que notre propre système solaire, donnant des indices sur la création des éléments du tableau périodique. Elles peuvent aussi renfermer des molécules organiques comme des acides aminés (les « piliers de la vie »). Autant dire qu’elles fascinent et offrent un potentiel scientifique qui dépasse largement l’attrait financier de l’or.