Il y a 14 ans, un couple du Colorado a acquis un ranch en ruines : ils ont depuis converti ce paysage dégradé en un ranch productif qui protège la faune sauvage

En 2012, Dave et Jeannie Gottenborg achètent un ranch au Colorado rongé par de mauvaises pratiques agricoles et des années de négligence. Quatorze ans plus tard, leur travail de restauration leur vaut les 10 000 dollars US du Leopold Conservation Award du Colorado, décerné en 2026 pour avoir su combiner production bovine et protection de la faune sauvage sur leurs terres.

Le domaine, baptisé Eagle Rock Ranch, s’étend sur environ 1 200 hectares près de Jefferson, dans le comté de Park. L’élevage y est pratiqué depuis 1868, mais à l’arrivée du couple, la situation est critique. Selon le Colorado Cattlemen’s Agricultural Land Trust, les enclos étaient couverts de boue et de fumier jusqu’à hauteur de genoux, et une partie des clôtures avait été détruite par les élans lors de leurs migrations.

L’ancien propriétaire utilisait des canons à propane pour effrayer les animaux sauvages et multipliait les conflits avec les responsables des zones forestières environnantes. Ni Dave ni Jeannie Gottenborg ne venaient d’une famille d’éleveurs. Ils ont choisi de récupérer le terrain plutôt que d’abandonner.

Des saules pour les truites, des nichoirs pour les hiboux

La restauration passe d’abord par l’eau. Une pompe solaire alimente désormais des kilomètres de canalisations souterraines reliées à dix réservoirs pour le bétail, répartis de façon à organiser un pâturage en rotation qui ménage les sols. Le chaume de foin est laissé en place assez longtemps pour piéger la neige soufflée par le vent et favoriser l’infiltration d’eau.

Plus de 250 interventions ont visé les cours d’eau :

plantation de centaines de saules pour freiner l’érosion et ombrager les truites, grilles empêchant les poissons d’entrer dans les canaux d’irrigation, échelles facilitant leur accès aux zones de frai.

Les abreuvoirs ont eux aussi été équipés de petites rampes pour éviter que des oiseaux ne s’y noient.

Une quarantaine de nichoirs ont été installés pour favoriser le retour du merle-bleu de montagne, complétés par des refuges pour chauves-souris et des nichoirs pour hiboux, utiles contre les moustiques et les rongeurs. Même les scarabées bousiers, qui décomposent le fumier et recyclent les nutriments du sol, bénéficient de mesures de protection. Élans, cerfs et castors ont aussi profité de la restauration des ruisseaux et de la végétation native.

Depuis 2023, le ranch participe au Programme de Patrimoine Naturel du Colorado pour établir un état de référence de sa biodiversité. L’étude constate que les pratiques de pâturage actuelles produisent un milieu à l’état naturel, qui soutient une faune abondante et diverse ainsi que des fonctions écologiques significatives.

Elle relève la présence de la tanaisie du Colorado, une plante jugée vulnérable aussi bien au niveau mondial qu’à l’échelle de l’État, et souligne que les Gottenborg entretiennent des corridors de déplacement pour les élans.

L’élevage reste l’une des principales activités économiques du domaine, associé à la production de foin. La saison de naissance des veaux démarre habituellement entre fin avril et début mai, avant que les animaux ne grandissent dans les pâturages durant les mois chauds.

La famille s’occupe aussi de l’engraissement final, de la transformation et de la vente de la viande, commercialisée en ligne et dans un magasin à Fairplay. Leur fille, Erin Michalski, qui travaillait auparavant dans la banque d’investissement à Wall Street, a rejoint l’entreprise familiale pour gérer ce volet commercial.

Le Leopold Conservation Award a été attribué le 20 avril 2026 par la Sand County Foundation, qui récompense les producteurs agricoles et propriétaires forestiers engagés dans la protection des sols, de l’eau et des habitats naturels. La distinction porte le nom du conservationniste Aldo Leopold, auteur en 1949 de A Sand County Almanac. Les Gottenborg l’ont reçue, accompagnée des 10 000 dollars, lors de la convention annuelle de la Colorado Cattlemen’s Association, en juin 2026.