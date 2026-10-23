Textile : Paris structure un appel à projets ESS pour piloter 25 000 tonnes annuelles

Paris confie la gestion de 25 000 tonnes de textile usagé annuel aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. L’appel à projets publié ce 23 octobre 2026 par la Direction de la Propreté et de l’Eau structure une gouvernance inédite : des conventions quadriennales (2027-2030) pour installer et exploiter des conteneurs de collecte sur le domaine public. Pour les dirigeants d’organisations ESS, l’enjeu dépasse la simple réponse administrative. Il s’agit de piloter un mandat stratégique où performance opérationnelle, impact social et viabilité économique convergent. Deadline : 27 novembre 2026 à midi.

Pourquoi Paris confie la collecte textile aux acteurs de l’ESS

Un enjeu de prévention des déchets intégré à la stratégie RSE publique

La Ville de Paris ancre sa politique de prévention dans une logique RSE publique. En 2025, près de 25 000 tonnes de textiles, linges de maison et chaussures ont été jetées dans les ordures ménagères résiduelles parisiennes. Selon l’appel à projets publié par la mairie, la collectivité s’engage à « limiter drastiquement les impacts économiques et écologiques de ce gisement » en structurant des solutions de collecte performantes. L’objectif : détourner massivement ces matières de l’enfouissement et de l’incinération. Pour y parvenir, Paris mise sur une gouvernance partenariale où les acteurs ESS deviennent opérateurs stratégiques d’une filière circulaire locale.

L’ESS comme levier de territorialisation et d’impact social

Le choix de privilégier l’Économie Sociale et Solidaire répond à une double exigence : ancrage territorial et création de valeur sociale. Les organisations ESS combinent capacité logistique (collecte, tri, redistribution) et mission d’insertion professionnelle. Elles transforment un flux de déchets en ressource économique tout en créant des emplois locaux. La Ville de Paris structure ainsi un écosystème où performance environnementale et impact social se renforcent mutuellement. Les candidats retenus devront prouver leur capacité à piloter cette double performance sur quatre ans, dans un contexte où la filière textile traverse une crise structurelle. Plusieurs opérateurs ont récemment suspendu leurs activités faute de modèle économique viable face à la saturation du marché.

Cadre de gouvernance : ce que les organisations doivent savoir

Structure de l’appel à projets et critères de sélection implicites

L’appel à projets parisien impose une gouvernance stricte. Les candidats doivent déposer leurs dossiers par voie dématérialisée à l’adresse [email protected] avant le 27 novembre 2026 à midi. Une copie de sauvegarde peut être envoyée par pli recommandé à la Direction de la Propreté et de l’Eau, 103 avenue de France, 75013 Paris. Au-delà des critères formels (capacité financière, expérience opérationnelle, moyens techniques), la Ville évaluera la cohérence stratégique des candidatures. Les organisations devront démontrer leur capacité à intégrer la traçabilité des flux de textile, à piloter des indicateurs de performance et à garantir la transparence de leurs opérations.

Conventions 2027-2030 : responsabilités, KPI et pilotage

Les conventions d’occupation du domaine public couvriront la période 2027-2030. Chaque organisation retenue assumera des responsabilités multiples : installation et entretien des conteneurs, collecte régulière, tri et orientation vers les filières de réemploi ou recyclage, reporting mensuel ou trimestriel. Les indicateurs clés de performance (KPI) porteront sur le tonnage collecté, le taux de valorisation (réemploi versus recyclage), la qualité du tri et l’impact social (nombre d’emplois créés, heures d’insertion). Les dirigeants devront structurer des systèmes de pilotage robustes, capables de produire des données fiables et auditables. La gouvernance quadriennale impose une vision stratégique à moyen terme, loin des logiques de court terme.

Risques managériaux et points de vigilance pour les candidats

Plusieurs risques menacent la viabilité des projets. Le premier tient à la saturation du marché du textile usagé, amplifiée par l’ultra fast-fashion. Comme le souligne Alexandre Maillot, responsable de l’antenne Emmaüs Pontarlier, « avec le prix de l’essence qui augmente, les salariés aussi à payer et l’entretien des véhicules à faire, il nous est de plus en plus difficile de faire notre collecte de vêtements dans de bonnes conditions ». Les organisations doivent anticiper la hausse des coûts logistiques et la baisse des revenus issus de la revente. Deuxième risque : la complexité administrative et réglementaire. Les candidats devront maîtriser les normes d’occupation du domaine public, les obligations de reporting et les contraintes de sécurité. Troisième point de vigilance : la concurrence entre acteurs ESS. Plusieurs organisations établies (Le Relais, Emmaüs, structures locales) se positionneront. La différenciation compétitive reposera sur l’innovation organisationnelle et la capacité à démontrer un impact mesurable.

Comment répondre : étapes clés et livrables attendus

Deadline 27 novembre 2026 : préparer un dossier convaincant

Un mois sépare les candidats de la deadline. La préparation d’un dossier solide exige une structuration méthodique. Les organisations doivent constituer une équipe projet intégrant compétences juridiques, financières, logistiques et RSE. Le dossier devra comporter un volet stratégique (vision, positionnement, impact attendu), un volet opérationnel (moyens techniques, planning de déploiement, process de collecte et tri) et un volet financier (budget prévisionnel, modèle économique, sources de financement complémentaires). La qualité rédactionnelle et la clarté des engagements chiffrés pèseront lourd dans l’évaluation. Les candidats doivent éviter les généralités et privilégier les données concrètes, les références vérifiables et les partenariats établis.

Différenciation compétitive : se positionner face aux autres candidats ESS

Dans un contexte concurrentiel, la différenciation passe par l’innovation. Certaines organisations peuvent valoriser leur expertise dans la valorisation de matières textiles spécifiques, d’autres leur capacité à mobiliser des publics éloignés de l’emploi. L’intégration de technologies (capteurs de remplissage des conteneurs, applications de suivi citoyen, blockchain pour la traçabilité) peut constituer un avantage compétitif. Les partenariats avec des acteurs du réemploi, des créateurs ou des plateformes de seconde main renforcent la crédibilité des projets. Enfin, la dimension pédagogique compte : les candidats capables de sensibiliser les Parisiens aux enjeux du textile circulaire, comme le fait l’association La grande collecte à La Rochelle, marqueront des points. Candice Lartigue, cofondatrice de l’association, rappelle : « À ce jour, il n’y a malheureusement pas de solution miracle. Les technologies sont encore balbutiantes et nous avons beaucoup de travail de pédagogie à mener. »

L’appel à projets parisien redéfinit les règles du jeu pour les acteurs de l’ESS. Il transforme la collecte textile en mandat stratégique où gouvernance, pilotage et impact convergent. Les organisations capables de structurer une réponse professionnelle, d’anticiper les risques et de démontrer leur valeur ajoutée territoriale prendront une longueur d’avance. Au-delà de Paris, cette initiative pourrait inspirer d’autres collectivités françaises confrontées aux mêmes défis. Reste à savoir quelles organisations sauront transformer cette opportunité en levier de développement durable.