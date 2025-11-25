Glisse en Coeur 2026 : les entreprises en soutien de Ma Chance Moi Aussi

Du 20 au 22 mars 2026, les pistes du Grand-Bornand vibreront au rythme de la solidarité. Pour sa 17ᵉ édition, Glisse en Coeur a choisi de placer l’égalité des chances au cœur de son engagement en désignant « Ma Chance Moi Aussi » comme cause principale. Un choix qui met en lumière les actions d’une association devenue un acteur clé de la cohésion sociale, mais aussi la montée en puissance du mécénat d’entreprise au service du déterminisme social.

Ma Chance Moi Aussi et Glisse en Coeur : un combat commun contre le déterminisme social

Annoncée officiellement fin novembre 2025, la 17ᵉ édition de Glisse en Coeur se déroulera du 20 au 22 mars 2026 au Grand-Bornand. Pour cette nouvelle mobilisation caritative, les organisateurs ont désigné « Ma Chance Moi Aussi » comme cause principale. À travers cet événement emblématique, l’association bénéficie d’une exposition nationale, tandis que les entreprises mécènes confirment leur rôle central dans le financement de projets à fort impact social.

Depuis sa création, Ma Chance Moi Aussi s’est donné pour mission de lutter contre le déterminisme social dès le plus jeune âge. Fondée en 2015 par André Payerne, l’association agit directement auprès d’enfants vulnérables, issus de quartiers populaires. Or, précisément, Glisse en Coeur a pour vocation de soutenir des causes liées à la santé, à l’enfance et à l’inclusion. Dès lors, le rapprochement entre Ma Chance Moi Aussi et Glisse en Coeur s’impose naturellement, puisque les deux structures partagent un même combat pour l’égalité des chances et la cohésion sociale.

Pour l’édition 2026 de Glisse en Coeur, l’objectif de collecte est fixé à 864.578 euros, selon les organisateurs de l’événement. Cette somme servira à soutenir six associations, mais Ma Chance Moi Aussi bénéficie du statut de cause principale. Ce choix est aussi symbolique qu’opérationnel, car il traduit une volonté d’amplifier l’impact d’actions menées sur plusieurs années auprès des enfants. « Tous les enfants sont notre avenir », a déclaré André Payerne, président fondateur de l’association, selon le site officiel de Glisse en Coeur, le 20 novembre 2025. Cette citation résume à elle seule l’ADN du projet porté par Ma Chance Moi Aussi, qui entend rompre les cycles de reproduction des inégalités.

Dans ses actions concrètes, Ma Chance Moi Aussi propose un accompagnement global, du CP jusqu’à la fin du collège. Celui-ci comprend du soutien scolaire, mais aussi un accès à la culture, au sport et à l’expression artistique. Ce modèle complet vise à restaurer la confiance des enfants et à consolider leur parcours éducatif. Selon les données publiées par Glisse en Coeur sur sa page dédiée à la cause, l’association accompagne aujourd’hui environ 500 enfants, avec une parfaite parité entre filles et garçons. Cette dimension collective, à la fois préventive et éducative, renforce l’impact de Ma Chance Moi Aussi sur les territoires où elle est implantée.

Ma Chance Moi Aussi, un modèle de cohésion sociale structuré et mesurable

Aujourd’hui, Ma Chance Moi Aussi dispose de 13 établissements répartis sur le territoire français. Ce déploiement progressif témoigne de la solidité du modèle développé par l’association, mais aussi de sa capacité à tisser des partenariats locaux durables avec les collectivités, les établissements scolaires et les acteurs de la société civile. Ce maillage territorial favorise une action de proximité au service de la cohésion sociale, tout en garantissant un cadre structuré et rigoureux.

Au-delà de l’impact humain, Ma Chance Moi Aussi met également en avant des résultats économiques mesurables. Selon les chiffres publiés par Glisse en Coeur, l’association permettrait d’éviter environ 340.000 euros de coûts et de manques à gagner par enfant accompagné, en termes de décrochage scolaire, de chômage futur ou de prise en charge sociale. Ces données traduisent l’efficacité d’une politique d’investissement social de long terme, qui dépasse le simple cadre caritatif pour s’inscrire dans une logique de prévention durable du déterminisme social.

L’action de Ma Chance Moi Aussi repose également sur une vision exigeante de l’accompagnement éducatif. « Ma Chance Moi Aussi a été fondée avec cette volonté de combattre le déterminisme social dans des quartiers où un enfant sur deux vit sous le seuil de pauvreté, où un jeune de 16 à 23 ans sur trois n’a ni formation ni emploi », explique Fanny Bozonnet, directrice générale de l’association, selon la page « La Cause » du site de Glisse en Coeur, consultée en novembre 2025. Cette déclaration éclaire les racines profondes de l’engagement de Ma Chance Moi Aussi, ancré dans des territoires où les inégalités sont structurelles.

En s’associant à Glisse en Coeur, Ma Chance Moi Aussi bénéficie ainsi d’un puissant levier de visibilité mais aussi de financement. De son côté, l’événement caritatif renforce son positionnement en faveur de l’enfance et de l’inclusion. Ce partenariat repose sur une dynamique gagnant-gagnant, dans laquelle la cohésion sociale devient un objectif partagé entre acteurs associatifs, sportifs et économiques.

Ma Chance Moi Aussi et les entreprises mécènes : un engagement RSE en forte croissance

Le développement de Ma Chance Moi Aussi repose en grande partie sur le soutien d’entreprises engagées dans une démarche de mécénat social. Parmi les partenaires historiques figure Bouygues, qui soutient l’association depuis 2021. Cet engagement s’inscrit pleinement dans la stratégie de responsabilité sociétale du groupe, centrée sur l’inclusion, l’éducation et l’égalité des chances. Ainsi, Bouygues contribue au financement de plusieurs dispositifs locaux portés par Ma Chance Moi Aussi, tout en mobilisant ses collaborateurs autour de projets solidaires.

Autre acteur majeur du soutien à Ma Chance Moi Aussi, le cabinet Forvis Mazars accompagne l’association depuis 2022. À travers ce partenariat, le groupe met à disposition non seulement des ressources financières, mais aussi des compétences en gestion, en audit et en structuration de projets. Cette approche traduit une évolution du mécénat d’entreprise, qui dépasse le simple don pour intégrer une logique de création de valeur sociale mesurable. Dans cette perspective, Ma Chance Moi Aussi devient un terrain d’expérimentation de nouvelles formes d’engagement responsable.

Les partenariats privés de Ma Chance Moi Aussi sont en effet en train de monter en puissance. Cela permet à Ma Chance Moi Aussi de sécuriser ses actions dans la durée, tout en préparant de nouvelles implantations sur d’autres territoires fragiles. Ainsi, l’événement Glisse en Coeur agit comme un accélérateur de cette dynamique, en attirant de nouvelles entreprises mécènes sensibles aux enjeux d’éducation et de cohésion sociale.

Enfin, l’édition 2026 de Glisse en Coeur ne bénéficiera pas uniquement à Ma Chance Moi Aussi. Cinq autres associations seront également soutenues : Le Petit Monde d’Ugo, Les Pâtes au Beurre, Loisirs Assis Évasion, Quiberon Infiniment Solidaire et Williams France, selon Radio Mont Blanc, le 21 novembre 2025. Toutefois, le choix de Ma Chance Moi Aussi comme cause principale marque une reconnaissance particulière de son impact dans la lutte contre le déterminisme social. À travers cette mise en lumière, Glisse en Coeur confirme son rôle de plateforme nationale de mobilisation des entreprises au service de la solidarité.