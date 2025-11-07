La Fournée Dorée : toute sa gamme est désormais labellisée « Agri-Éthique »

Engagée dans la démarche « Agri-Éthique » depuis fin 2024, la marque La Fournée Dorée affiche désormais l’ensemble de ses produits sous ce label. Ce changement marque une étape clé dans son orientation RSE et illustre la montée en puissance du commerce équitable appliqué aux filières françaises.

Valoriser la marque auprès des consommateurs attentifs à l’éthique

La marque La Fournée Dorée vient d’annoncer que 100% de sa gamme bénéficiait du label « Agri-Éthique ». Dans un contexte agricole tendu et face aux attentes croissantes des consommateurs en matière d’éthique, l’entreprise s’engage vis-à-vis de ses producteurs. Ce choix traduit un double objectif : sécuriser l’approvisionnement en matières premières (notamment céréales) tout en valorisant la marque auprès des consommateurs attentifs à l’éthique. Il convient de noter que ce type d’engagement couvre toute la gamme de produits, ce qui va dans le sens d’une stratégie RSE globale plutôt que segmentaire.

Label Agri-Éthique : quels sont ses principes et spécificités ?

Le label Agri-Éthique est un label français de commerce équitable qui se distingue par son application aux filières nationales et non uniquement aux filières internationales. Selon son site officiel, « depuis 2013, nous mettons tout en œuvre pour proposer une nouvelle forme de commerce, plus éthique et collective sur notre territoire ».

L’un des piliers est la garantie d’un prix rémunérateur pour les agriculteurs, avec « un prix sécurisé sur une durée contractuelle » pour assurer visibilité et sérénité aux producteurs. « D’abord, la construction du prix de la matière première est réalisée collectivement entre les producteurs et Agri-Éthique, sur la base d’une méthodologie transparente qui intègre l’ensemble des coûts de production et la rémunération. » Un contrat tripartite (producteurs, industriel, utilisateur final) est formalisé pour une durée de trois ans, et les prix sont indexés pour être actualisés chaque année en fonction des charges. Cette structure fait du label un outil d’assurance – et non seulement de communication – pour les filières françaises engagées.

Une rémunération juste des producteurs, la transparence des filières traçabilité

Cette initiative permet à La Fournée Dorée de se positionner en amont de tendances majeures : la rémunération juste des producteurs, la transparence des filières et une meilleure traçabilité, autant de vecteurs essentiels de la RSE alimentaire. Le label Agri-Éthique offre un cadre contractualisé et durable pour les producteurs face à l’instabilité des marchés agricoles.

Certains défis demeurent néanmoins : comment mesurer l’impact concret de cette labellisation sur les revenus agricoles, sur les pratiques environnementales ou encore sur l’acceptation consommateurs ? Le modèle du label prévoit notamment un suivi collectif via un comité de mission et l’implication d’entreprises variées (TPE, PME, grandes entreprises).

Pour La Fournée Dorée, l’enjeu sera désormais d’articuler cette labellisation avec les autres axes RSE : réduction de l’empreinte carbone, gestion des déchets, conditions de travail dans les sites de production, etc., afin que le label Agri-Éthique ne soit pas un simple logo mais un levier de transformation du modèle.