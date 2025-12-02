Le Fourgon fusionne avec La Tournée pour accélérer dans la consigne

La Tournée et Le Fourgon, deux acteurs historiques de la livraison à domicile en contenants consignés, fusionnent. Pourtant, au-delà d’un simple rapprochement économique, l’opération marque surtout un changement d’échelle pour le modèle des contenants réutilisables. Désormais, Le Fourgon entend déployer à l’échelle nationale un système fondé sur la réduction des déchets, la logistique électrique et l’économie circulaire. Tandis que les emballages à usage unique restent largement dominants, cette union remet clairement en question les habitudes de consommation, tout en posant des jalons nouveaux pour la stratégie RSE du secteur de la distribution.

Le Fourgon acte une montée en puissance logistique

La nouvelle intervient dans un contexte marqué par une pression réglementaire et sociétale croissante sur les emballages jetables. Depuis plusieurs années, Le Fourgon revendique un positionnement centré sur la consigne moderne, la logistique bas carbone et le réemploi industriel. Dès lors, cette fusion devient autant un événement économique qu’un marqueur fort pour la RSE, à l’heure où les contenants réutilisables s’imposent progressivement.

Cette opération transforme profondément la structure interne du groupe. Désormais, l’ensemble réunit plus de 400 collaborateurs, de quoi déployer ses contenants réutilisables sur un territoire bien plus vaste. La Tournée, historiquement très présente en Ile-de-France, notamment à Paris, apporte à Le Fourgon une expertise urbaine fine, là où la densité logistique est la plus complexe. Dès lors, la complémentarité géographique s’ajoute à la convergence des modèles économiques, tous deux centrés sur la consigne.

Le Fourgon repose depuis son origine sur un modèle de livraison circulaire : les produits sont livrés chez les particuliers dans des contenants consignés, récupérés lors de la tournée suivante, puis lavés et remis en circulation. Ce fonctionnement permet un réemploi intensif des bouteilles et des caisses. Concrètement, une bouteille peut être réutilisée au moins 40 fois, tandis qu’une caisse atteint 50 cycles de réemploi. Grâce à ce système, Le Fourgon revendique une économie de 75% d’énergie, 79% de CO₂ et 33% d’eau par bouteille, comparé à un contenant à usage unique.

Le Fourgon revendique 3,5 millions de contenants réemployées par an

En 2022, Le Fourgon déclare avoir réemployé plus de 3,5 millions de contenants, ce qui aurait permis d’éviter l’émission de 1.295 tonnes de CO₂, 1.400 tonnes d’eau et la mise sur le marché de 103 tonnes de plastique. (L’entreprise reconnaît tout de même avoir émis 2.458 tonnes de CO₂ la même année.) Sa logistique repose sur une flotte de 110 fourgons électriques déployés un peu partout en France.

Au-delà des chiffres, la fusion avec La Tournée renforce la portée sociétale du projet porté par Le Fourgon. Avant son intégration, La Tournée avait levé 4,5 millions d’euros pour développer la livraison consignée. Ce financement a permis de structurer une offre urbaine autour des contenants réutilisables, aujourd’hui absorbée dans l’écosystème de Le Fourgon. Dès lors, les investissements passés viennent soutenir une stratégie désormais nationale. En parallèle, Le Fourgon poursuit une politique affichée de transparence sur ses engagements RSE, fondée à la fois sur la réduction des déchets, la transition énergétique et l’économie circulaire.