Et si voyager dans le passé devenait réel ? Des chercheurs prouvent que c’est possible

La physique quantique continue de repousser nos limites. Une nouvelle découverte pourrait bien transformer notre vision du temps. Des chercheurs autrichiens ont réussi à inverser le temps dans certains systèmes quantiques, ouvrant la voie à des applications futuristes dignes de la science-fiction. Cette avancée, menée par l’Académie autrichienne des sciences (ÖAW) et l’Université de Vienne, soulève des questions passionnantes sur les technologies quantiques.

Un pas de géant dans la maîtrise du temps

Dans leur expérience, les chercheurs ont utilisé un photon, une particule de lumière, pour montrer que le temps peut être ralenti, accéléré, voire inversé dans des systèmes quantiques précis. En faisant passer ce photon dans un cristal, son état change normalement. Mais grâce à un « interrupteur quantique » ingénieux, ils ont pu le ramener à son état d’origine, une prouesse qualifiée de « translation temporelle » par Miguel Navascués, l’un des chercheurs phares de l’étude.

Cet interrupteur quantique est un appareil spécial qui permet de manipuler le flot temporel d’un système. Il offre la possibilité de reculer dans le temps ou d’accélérer son déroulement en utilisant plusieurs systèmes quantiques en parallèle. Miguel Navascués illustre la chose avec une image forte : pour qu’un système accumule dix ans en une seule année, il faudrait « aller chercher les neuf années manquantes quelque part ». En d’autres termes, en manipulant simultanément plusieurs systèmes, on peut modifier la vitesse à laquelle le temps s’écoule pour chacun d’eux.

Des limites et des perspectives intéressantes

Même si ces résultats donnent à réfléchir, ils ne peuvent pas être appliqués directement à l’échelle humaine. Pour reculer le temps d’une seconde pour une personne, il faudrait attendre des millions d’années. Aussi, observer un système quantique change son état, ce qui rend difficile le suivi fiable de son évolution temporelle. Néanmoins, les protocoles mis au point permettent une réversion sans avoir besoin de connaître en détail chaque modification interne du système.

Cette technologie pourrait rapprocher les processeurs quantiques de leur pleine performance. Elle offrirait alors la possibilité de corriger les erreurs dans un système complexe, un peu comme appuyer sur un bouton « Ctrl Z » dans l’univers quantique. Une avancée qui représenterait un vrai plus pour les futures technologies basées sur la physique quantique.

Un parallèle surprenant avec notre monde classique

Miguel Navascués compare cette découverte à une expérience cinématographique : « Dans un théâtre physique classique, un film se joue du début à la fin, malgré les envies du public. À la maison monde quantique, on peut utiliser une télécommande pour rembobiner ou accélérer le film. » Dans ce nouvel univers, il devient possible non seulement de revenir en arrière sur une scène, mais aussi de sauter en avant dans l’histoire.

Les chercheurs examinent également des méthodes pour accélérer l’évolution temporelle d’un système. Par exemple, ils envisagent la possibilité qu’un système puisse vieillir de 10 ans en une seule année en « empruntant » une année à neuf autres systèmes similaires.