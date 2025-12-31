Les énergies renouvelables sacrées « percée de l’année » par la revue Science

La reconnaissance par la revue Science de l’essor mondial des énergies renouvelables comme percée scientifique de l’année 2025 marque un tournant majeur. Désormais, selon la revue, cette dynamique ne relève plus de la promesse technologique, mais d’un basculement industriel et économique profond, porté par des progrès rapides, des volumes inédits et une recomposition accélérée des rapports de force énergétiques mondiaux.

Les énergies renouvelables consacrées par Science, symbole d’un progrès mondial

Le 19 décembre 2025, la revue Science a officiellement désigné la montée en puissance des énergies renouvelables comme sa « Breakthrough of the Year ». Cette distinction, annoncée à Los Angeles, consacre des progrès qui ont transformé la production mondiale d’électricité en quelques années, jusqu’à permettre aux énergies propres de dépasser pour la première fois le charbon.

La décision de Science repose sur un constat clair : les énergies renouvelables ne sont plus marginales. En effet, en 2025, pour la première fois, les sources renouvelables ont dépassé le charbon dans le mix électrique mondial. Cette évolution ne concerne plus seulement quelques pays pionniers, mais l’ensemble du système énergétique mondial, ce qui constitue un progrès scientifique autant qu’industriel.

Par ailleurs, Science met en avant un élément décisif : au premier semestre 2025, la totalité de la hausse de la demande mondiale d’électricité a été couverte par les énergies renouvelables. Ainsi, grâce à la combinaison du solaire et de l’éolien, la croissance économique n’a plus entraîné mécaniquement une hausse équivalente de la production fossile, ce qui représente un progrès majeur du point de vue climatique.

Dans le détail, la production solaire mondiale a augmenté de 306 térawattheures entre janvier et juin 2025, soit une progression de 31%. Dans le même temps, l’éolien a progressé de 97 térawattheures, soit +7,7%. Ensemble, ces énergies renouvelables ont compensé l’intégralité de la croissance de la consommation électrique mondiale sur la période, un fait explicitement souligné par Science comme central dans sa décision.

Les énergies renouvelables, moteur industriel et géopolitique du progrès

Si Science parle de percée, c’est aussi parce que les énergies renouvelables ont atteint une masse industrielle inédite. En tant que producteur de 80% des panneaux solaires mondiaux, ainsi que près de 70% des turbines éoliennes et des batteries lithium-ion, la Chine joue un rôle central dans cette transformation. Ces chiffres traduisent un progrès technologique couplé à une capacité industrielle sans précédent.

De plus, cette domination industrielle a des effets directs sur les marchés mondiaux. Les exportations chinoises de technologies renouvelables ont fortement augmenté en 2025, en particulier vers l’Afrique, l’Asie du Sud et certaines régions d’Europe. Grâce à cette diffusion, les énergies renouvelables deviennent plus accessibles financièrement, ce qui accélère leur adoption dans des pays jusqu’ici dépendants des importations fossiles.

Ainsi, le progrès ne se limite pas à la production d’électricité. Il touche également l’indépendance énergétique. L’accès à des panneaux solaires et à des systèmes de stockage à coûts réduits permet à de nombreux États du Sud de sécuriser leur approvisionnement, tout en réduisant leur exposition aux fluctuations des prix du pétrole et du gaz. Cette dimension géopolitique est explicitement évoquée par Science, qui voit dans les énergies renouvelables un facteur de stabilisation mondiale.

En outre, cette dynamique industrielle contribue à modifier les chaînes de valeur. Les investissements massifs dans le solaire et l’éolien soutiennent l’emploi, l’innovation et la compétitivité, tout en accélérant le progrès technologique. La baisse continue des coûts unitaires du solaire, combinée à l’augmentation rapide des volumes, explique en grande partie pourquoi les énergies renouvelables ont pu dépasser le charbon aussi rapidement.

Les énergies renouvelables face au défi climatique et économique

Enfin, Science met en avant l’impact climatique de cette percée. Toujours en Chine, qui est un bon exemple, la montée des énergies renouvelables a contribué à stabiliser la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Cette évolution est considérée comme un signal fort, car la Chine reste le premier émetteur mondial de CO₂. Par conséquent, ce progrès pourrait rapprocher le monde d’un pic global des émissions, même si la revue souligne que cet objectif n’est pas encore garanti.

De plus, le fait que la croissance de la demande électrique soit désormais absorbée par des sources renouvelables change l’équation économique. Cette rupture signifie que la croissance n’est plus automatiquement liée à une augmentation de la combustion de charbon ou de gaz. Autrement dit, les énergies renouvelables permettent d’envisager un découplage durable entre développement économique et émissions, ce qui constitue l’un des progrès les plus significatifs relevés par Science.

Cependant, la revue rappelle que cette percée reste fragile. Les investissements doivent se maintenir à un niveau élevé, les réseaux électriques doivent être modernisés et les capacités de stockage renforcées. Néanmoins, le fait que les énergies renouvelables aient atteint une telle ampleur en 2025 montre que les obstacles technologiques majeurs ont été levés.