Pollution plastique : l’année 2025 du basculement pour The Ocean Cleanup

L’annonce a été rendue publique au début de l’année 2026, à la suite du bilan opérationnel 2025. The Ocean Cleanup confirme avoir retiré, sur la seule année écoulée, plus de 25 millions de kilogrammes de déchets, portant le cumul total au-delà de 45 millions depuis le lancement des opérations.

Une montée en puissance industrielle du nettoyage des océans et des rivières

La performance 2025 s’explique d’abord par un changement de dimension opérationnelle. Depuis plusieurs années, The Ocean Cleanup investit dans des systèmes capables de fonctionner en continu, en s’appuyant sur les courants naturels et des infrastructures maritimes lourdes. En mer, les dispositifs déployés dans les grands gyres concentrent les déchets flottants sur des dizaines de kilomètres, avant leur récupération par des navires dédiés. Selon l’organisation, ces systèmes ont permis d’atteindre des volumes journaliers sans commune mesure avec les premières phases expérimentales.

Parallèlement, l’ONG a accéléré sur les rivières, considérées comme la principale source de pollution plastique océanique. Les dispositifs dits « Interceptors », installés sur des fleuves fortement pollués en Asie, en Amérique latine et en Afrique, capturent les déchets avant leur dispersion en mer. D’après les données communiquées par The Ocean Cleanup, plus de la moitié des volumes retirés en 2025 proviennent désormais des rivières.

45 millions de kilogrammes retirés : un jalon historique

Avec plus de 45 millions de kilogrammes de déchets retirés, The Ocean Cleanup atteint un niveau rarement observé dans le secteur associatif environnemental. Ce chiffre reste toutefois à mettre en perspective avec les volumes globaux de plastique rejetés chaque année dans les milieux naturels à l’échelle mondiale. L’organisation le reconnaît explicitement : le nettoyage, seul, ne peut résoudre la crise du plastique. Selon des estimations, entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique continuent de rejoindre les milieux marins chaque année.

C’est pourquoi The Ocean Cleanup insiste sur la complémentarité entre actions de dépollution et politiques de prévention. L’ONG affirme que son rôle est avant tout de démontrer la faisabilité technique et opérationnelle du nettoyage à grande échelle, afin d’alimenter les décisions publiques et les stratégies des entreprises engagées dans des démarches de responsabilité sociétale. À ce titre, ses résultats 2025 constituent un signal fort pour l’ensemble des acteurs économiques concernés par la pollution plastique.