En 1910, un domaine agricole de 5200 hectares à Campana, donné par la famille en 1990 : 36 ans après, une réserve naturelle gratuite à 70 km de Buenos Aires

Le Parque Nacional Ciervo de los Pantanos s’étend sur 5 200 hectares, ceux d’une ancienne exploitation d’élevage installée à Campana, en Argentine. La famille propriétaire du domaine en a fait don : les terres sont devenues réserve naturelle, puis parc national, explique le média TN.

Le site se trouve dans le partido de Campana, à 70 kilomètres de Buenos Aires, en bordure de la Route nationale 9. On y accède aussi en train, par la ligne Mitre jusqu’à la gare Rómulo Otamendi, ou en bus par les lignes 194 et 204.

Une estancia léguée à l’État, puis classée site Ramsar

Avant de devenir réserve, le domaine fut administré pendant des décennies par l’ingénieur Rómulo Otamendi, qui en avait fait l’acquisition entre 1887 et 1910. L’estancia produisait alors du lait et des briques, acheminés par le train nouvellement arrivé dans la zone. À la mort de l’ingénieur, en 1934, la propriété passa à la Sociedad de Beneficencia de la Capital, puis à l’État argentin. L’exploitation agricole fut abandonnée en 1980.

En 1990, ces terres furent protégées sous le nom de Reserva Otamendi. Il faudra attendre 2018 pour qu’elles soient élevées au rang de parc national et reconnues comme site Ramsar, le label international réservé aux zones humides d’importance mondiale depuis la convention signée en 1971 dans la ville iranienne de Ramsar.

Le parc protège notamment le plus grand cervidé d’Amérique du Sud, dont il abrite la population la plus australe. Plus de 300 espèces d’oiseaux y ont par ailleurs été recensées. Durao a déclaré qu’il s’agit d’une zone humide d’importance mondiale, refuge d’une immense diversité de flore et de faune indigènes, en particulier les oiseaux aquatiques et le cerf des marais.

Le parc propose quatre sentiers autoguidés, de difficulté basse à moyenne. Les sentiers sont :

Historias del Pastizal fait 1,4 kilomètre et longe la Laguna Grande. Guardianes de la Barranca, long de 1,1 kilomètre, mène à un balcon naturel après la traversée d’un bois. Recuperando lo Nuestro, 300 mètres, conduit à la pépinière de plantes indigènes Don Juan. Le plus long, le sentier de la Laguna Grande, s’étend sur 5,6 kilomètres.

L’entrée est gratuite et le parc ouvre tous les jours de h à h, les sentiers restant accessibles jusqu’à h. Une visite guidée du Circuito Clásico, d’une durée de deux heures, coûte environ 10 000 $ par adulte. Aucune nourriture n’est vendue sur place : les visiteurs doivent apporter eau, pique-nique, casquette, crème solaire et répulsif. Une EcoFeria de producteurs locaux s’installe le deuxième week-end de chaque mois.

Pour apercevoir le cerf des marais, mieux vaut viser l’ouverture ou la fermeture du parc, muni de jumelles, depuis l’un des miradors : les sentiers ne traversent pas directement la zone humide où il vit.