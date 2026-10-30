En 1989, Ted Turner a retiré les vaches de son ranch du Montana, puis avec l’arrivée des loups de Yellowstone, il a interdit leur abattage

Ted Turner, en collaboration avec le biologiste Mike Phillips, a choisi de laisser les loups s’installer sur son ranch du Montana et a donné pour consigne à son personnel de ne pas les tirer, même lorsqu’ils s’attaquaient à ses bisons, rapporte Futura Sciences. Une décision qui engageait le ranch à assumer lui-même le risque financier lié aux pertes de bétail plutôt que d’éliminer les prédateurs.

Ted Turner avait acheté le Flying D Ranch en 1989. Ce domaine de 46 000 hectares, situé au sud-ouest de Bozeman, entre les systèmes fluviaux de la Gallatin et de la Madison, a aussitôt changé de vocation : le magnat des médias a retiré tout le bétail domestique pour y introduire un troupeau géré de bisons sur les prairies natives.

Pour empêcher tout développement suburbain, Turner a placé le terrain sous une servitude de conservation détenue par The Nature Conservancy. Elle reste la deuxième plus grande servitude de ce type dans le Montana et protège des corridors de migration dans le Greater Yellowstone Ecosystem.

Les loups gris, réintroduits dans le parc national de Yellowstone en 1995, se sont ensuite dispersés. En 2002, des meutes avaient franchi les limites du parc et établi de nouveaux territoires sur le Flying D. Les animaux résidents ont formé la meute Beartrap, devenue l’une des plus grandes de la région.

La chercheuse Val Asher et des scientifiques invités ont passé des années à l’étudier pour comprendre comment des loups sauvages se comportent en dehors d’un parc protégé, au contact d’un troupeau de bisons d’élevage.

Un troupeau de 4 500 bisons sur une réserve privée

Le Flying D n’est pas une réserve sauvage intacte. Turner Enterprises y mène une exploitation agricole active, et la loi du Montana classe le bison comme du bétail : les gestionnaires doivent donc entretenir des clôtures et diriger les déplacements de pâturage. Le troupeau compte environ 4 500 bisons sur des prairies natives, selon le Turner Institute of Ecoagriculture.

Les employés du ranch ont restauré plus de 5 000 acres d’anciennes terres cultivées en pâturage natif. La gestion active s’étend aussi à la forêt : plus de 3 000 acres ont été traitées pour limiter les dégâts du dendroctone du pin ponderosa, tandis que des brûlages dirigés empêchent les conifères d’empiéter sur les prairies ouvertes.

Le ranch abrite tous les grands mammifères natifs des 48 États américains contigus, à l’exception du lynx du Canada. Wapitis, orignaux, cerfs mulets, cerfs de Virginie, antilocapres, ours noirs et pumas s’y sont établis, selon Turner Enterprises. Des grizzlys traversent régulièrement la propriété et les troupeaux saisonniers de wapitis dépassent fréquemment 2 000 têtes. Des pygargues à tête blanche et des aigles royaux nichent le long des corridors fluviaux.

Les partenaires de conservation ont restauré ou protégé plus de 70 miles d’habitat fluvial connecté dans les bassins versants locaux, un travail qui profite à la truite fardée à gorge coupée et à l’ombre arctique. Le ranch exploite même un réservoir dédié à l’élevage d’ombres arctiques destinées à être réintroduites dans les rivières du Montana.

Des experts en conservation, cités sans être nommés, notent que reproduire ce succès exige un capital substantiel, une superficie importante et une forte tolérance au risque. La gestion d’un terrain aussi complexe suppose du personnel scientifique dédié, des opérations de guidage privées et une planification financière à long terme.

Reste une question ouverte pour la conservation dans l’Ouest américain : un tel degré de tolérance envers les prédateurs peut-il fonctionner sur des ranchs d’élevage traditionnels, plus petits.

Ted Turner est décédé en mai 2026, à l’âge de 87 ans.