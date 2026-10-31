Un homme a conservé une roche pendant des années, croyant qu’il s’agissait d’or, mais c’était un fragment du système solaire âgé de 4,6 milliards d’années

David Hole prospectait dans les champs aurifères du sud-est de l’Australie quand il est tombé, en 2015, sur une roche rouillée, étonnamment lourde et lisse. Sa teinte rougeâtre et son poids anormal, pour quelqu’un qui connaissait la géologie aurifère de la région, ne laissaient selon lui aucun doute : il tenait une pépite d’or entre les mains.

Il faudra des années, et l’intervention de deux géologues du Melbourne Museum, pour découvrir qu’il s’agissait en réalité d’une météorite.

Convaincu de sa trouvaille, David Hole a rapporté l’objet chez lui et s’est acharné dessus pendant plusieurs années. Scie à roche, meuleuse d’angle, perceuse, acide, puis une masse : rien n’est venu à bout de la roche, qui est restée obstinément intacte. Face à cet échec, il a fini par l’apporter au Melbourne Museum pour obtenir une réponse.

Une chondrite vieille de 4,6 milliards d’années

Les géologues Dermot Henry et Bill Birch ont tout de suite flairé l’objet extraterrestre. Bill Birch a résumé le raisonnement dans un entretien au Sydney Morning Herald, expliquant que si l’on voyait une roche comme celle-ci sur Terre et qu’on la ramassait, elle ne devrait pas être aussi lourde.

L’équipe a découpé une fine tranche de la roche à la scie diamantée. L’analyse a confirmé qu’il s’agissait d’une chondrite ordinaire de type H5, une météorite pierreuse à forte teneur en fer, âgée de 4,6 milliards d’années et pesant 17 kilogrammes.

À l’intérieur, les chercheurs ont observé des chondres, ces petites gouttelettes de minéraux cristallisées comptant parmi les tout premiers matériaux solides formés dans le système solaire. L’objet a été baptisé météorite de Maryborough, du nom de la ville la plus proche du site de découverte, à environ 160 kilomètres au nord-ouest de Melbourne. Sa description détaillée a été publiée dans les Proceedings of the Royal Society of Victoria.

Dermot Henry a expliqué au Sydney Morning Herald l’aspect particulier de la surface, précisant qu’elle avait cet aspect sculpté et grêlé, qui se forme lorsqu’elles traversent l’atmosphère : elles fondent à l’extérieur, et l’atmosphère les sculpte.

Seules 17 météorites ont été officiellement documentées dans l’État de Victoria, qui a pourtant produit des milliers de pépites d’or au fil de sa ruée vers l’or. En 37 ans de carrière au musée, Henry a examiné des milliers de roches soumises par des particuliers : seules deux se sont révélées être de véritables météorites, dont celle de David Hole.

Les chondrites de ce type proviennent très probablement de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter, délogées par des collisions avant de finir leur course sur Terre. Une datation au carbone situe l’arrivée de la météorite de Maryborough sur notre planète entre 100 et 1 000 ans en arrière, une fourchette large qui laisse planer l’incertitude sur la date exacte de sa chute. Plusieurs observations de météores enregistrées dans la région entre 1889 et 1951 pourraient y être liées, sans certitude.

Pour Henry, l’intérêt de ces roches dépasse largement leur rareté statistique. Il explique que les météorites transportent les scientifiques dans le temps, en livrant des indices sur l’âge, la formation et la chimie du système solaire, Terre comprise. Certaines renferment même de la poussière d’étoile plus ancienne que le système solaire lui-même, ou des molécules organiques comme des acides aminés, les briques élémentaires de la vie.

La météorite de Maryborough est exposée à Museums Victoria. Elle reste la deuxième plus grosse masse chondritique jamais trouvée dans l’État, derrière un spécimen de 55 kilogrammes identifié en 2003.