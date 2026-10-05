Cette exploitation comptait 12 000 moutons et 4 000 vaches, aujourd’hui ses terres sont un parc national où les condors reviennent survoler

Dans les années 1970, l’exploitation La Trinidad, perchée dans les Sierras Grandes de la province de Córdoba, réunissait près de 12 000 moutons et 4 000 vaches. Selon TN, c’était l’un des établissements d’élevage les plus importants de la Pampa de Achala. En 1996, ses terres ont été intégrées au Parque Nacional Quebrada del Condorito, une aire protégée qui couvre actuellement 35 396 hectares.

Le site se trouve sur un plateau d’altitude de la Pampa de Achala, dans la province de Córdoba, à environ 700 kilomètres au nord-ouest de Buenos Aires. Le parc occupe la partie la plus haute des Sierras Grandes, un massif qui dépasse 2 000 mètres au milieu des plaines du centre du pays.

L’élevage dans cette région ne date pas du XXe siècle. Dès l’époque coloniale, les missions jésuites puis les estancias ont fait paître des animaux dans ces montagnes. Dès les années 1930, certaines exploitations comptaient déjà des troupeaux allant jusqu’à 10 000 moutons.

Des siècles de pâturage intensif ont laissé des traces profondes : le piétinement du bétail sur des sols sableux et pentus a détruit la couverture végétale et provoqué une érosion sévère, mettant à nu la roche dans certains secteurs. Il reste un vestige de cette époque, le Baño de las Ovejas, une ancienne structure où les moutons étaient immergés pour éliminer les parasites.

Les condors reconquièrent la quebrada

Avec la création du parc, le bétail a été retiré et la nature a commencé à se régénérer. La hauteur du massif en fait une sorte d’île biologique : entouré de terres basses, il a vu évoluer pendant des millénaires des espèces propres à ce milieu, comme le lézard d’Achala, qui n’existe nulle part ailleurs.

Le parc tire son nom de la quebrada del Condorito, un profond canyon où les condors des Andes nichent et apprennent à voler à leurs petits. Cette population figure parmi les plus orientales d’Amérique du Sud, à des centaines de kilomètres de la cordillère des Andes, habitat principal de l’espèce.

Le condor andin compte parmi les plus grands oiseaux volants de la planète, avec des ailes dépassant trois mètres d’envergure. Les politiques de protection ont permis une forte récupération de ces populations, qui avaient failli disparaître dans la zone.

Depuis 2007, un programme vise également à réintroduire le guanaco, un camélidé sud-américain apparenté au lama qui peuplait naturellement la région avant que l’expansion de l’élevage ne modifie l’écosystème. Le parc abrite aussi l’aigle noir et le renard roux.

Selon l’Administración de Parques Nacionales, le site protège par ailleurs les bassins hydrographiques qui alimentent en eau plus de 60 % de la population de la province de Córdoba. Les pâturages d’altitude fonctionnent comme une éponge naturelle qui retient la pluie et la libère progressivement vers les rivières.

Ce type de reconversion n’est pas isolé. Des hautes terres d’Écosse aux estancias de Patagonie, plusieurs territoires d’élevage dégradés se transforment ailleurs dans le monde en aires protégées ou en projets de réensauvagement. Dans certains secteurs de la quebrada, jusqu’à plusieurs centaines de condors se rassemblent désormais.