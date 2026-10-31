Sous la glace de l’Arctique, une arme s’éveille pour combattre le réchauffement climatique

Sous la banquise arctique, des bactéries inconnues fixent l’azote là où toute vie semblait impossible. Une découverte qui pourrait bouleverser les modèles climatiques et redéfinir le rôle du pôle Nord dans l’absorption du CO2.

Photo of author
Claire Morel
Publié le
Lecture : 2 min
0
Sous la glace de l'Arctique, une arme s'éveille pour combattre le réchauffement climatique
Sous la glace de l’Arctique, une arme s’éveille pour combattre le réchauffement climatique © RSE Magazine

Une équipe dirigée par Lisa von Friesen, du département de biologie de l’Université de Copenhague, a observé pour la première fois une activité mesurable de fixation de l’azote sous la glace pluriannuelle de l’Arctique. Jusqu’ici, ce processus biologique était considéré comme l’apanage des eaux chaudes.

Les prélèvements ont été réalisés à bord de deux navires, le Polarstern et l’Oden, dans le bassin eurasien. Les chercheurs y ont identifié des bactéries dites non-cyanobactériennes, capables de prospérer dans des eaux sombres et glacées où la vie semblait improbable. Ces micro-organismes, appelés diazotrophes, convertissent l’azote atmosphérique en ammonium, une source d’énergie que les algues et le reste du réseau marin utilisent ensuite.

Des travaux publiés en 2025 dans la revue Communications Earth & Environment précisent l’ampleur du phénomène. La fixation du nitrogène s’étend des zones de glace fondante jusqu’à la mer de Wandel, avec des taux atteignant 5,3 nanomoles d’azote par litre et par jour. Ces valeurs sont jugées comparables à celles mesurées dans les régions tempérées, ce qui traduit une activité microbienne intense sous une banquise pourtant en déclin.

L’azote ainsi fixé alimente directement la croissance des algues. En absorbant du dioxyde de carbone, celles-ci participent au puits de carbone arctique, un régulateur du climat mondial. Une partie de cette biomasse coule et entraîne du carbone vers les fonds marins ; une autre nourrit le plancton crustacé, puis les petits poissons, les oiseaux marins et, en cascade, les prédateurs supérieurs.

Des modèles climatiques à corriger

Les modèles climatiques mondiaux reposent encore largement sur l’hypothèse d’une quasi-absence de fixation d’azote dans les régions froides. Lasse Riemann, coauteur de cette étude de 2025 et d’une précédente publication de 2020 dans Frontiers in Microbiology qui avait déjà pointé une diversité microbienne arctique sous-estimée, appelle à intégrer ces données dans les prévisions de productivité marine.

L’enjeu dépasse la seule biologie. La fixation du nitrogène pourrait modifier la quantité de CO2 absorbée par les océans polaires, ainsi que la vitesse à laquelle ce carbone finit piégé dans les sédiments. Or les deux évolutions ne vont pas forcément dans le même sens.

Une glace plus fine prolonge la saison de croissance des diazotrophes et pourrait intensifier la fixation d’azote, donc renforcer l’absorption de CO2. Mais l’afflux de matière organique dissoute stimule aussi des bactéries hétérotrophes qui recyclent l’azote et le carbone plus vite dans la colonne d’eau, au lieu de les laisser descendre vers le fond. Dans ce cas, l’Arctique deviendrait plus productif sans que davantage de carbone soit stocké durablement.

La fonte rapide de la banquise rebat déjà la structure des masses d’eau et la disponibilité des nutriments, ce qui complique l’exercice. À mesure que de nouvelles zones libres de glace s’ouvrent chaque été, les communautés microbiennes fixatrices d’azote devraient continuer de s’étendre, selon les mêmes travaux.

L’Arctique n’est plus une zone d’ombre dans les bilans de carbone planétaires. Les mesures réalisées sous la glace montrent que la région produit elle-même de l’azote neuf en surface, une source qui manquait pour expliquer une part du puits de carbone polaire que les bilans scientifiques peinaient jusqu’ici à faire tenir.

Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

En 1978, des pneus remplis de ciment ont été immergés dans l'océan, et 40 ans après, ils servent de refuge aux poissons et langoustes
écologie

En 1978, des pneus remplis de ciment ont été immergés dans l’océan, et 40 ans après, ils servent de refuge aux poissons et langoustes

Un éboueur explique si le papier déchiqueté doit être mis dans les bacs recyclables ou les ordures ménagères
écologie

Un éboueur explique si le papier déchiqueté doit être mis dans les bacs recyclables ou les ordures ménagères

Ni marée noire ni plastique : la pire pollution de l'Atlantique vient de 200 000 barils radioactifs que la France a contribué à couler en silence
écologie

Ni marée noire ni plastique : la pire pollution de l’Atlantique vient de 200 000 barils radioactifs que la France a contribué à couler en silence

​Automne ou pas, un pic de chaleur arrive sur la France
GouvernanceDéveloppement durableécologieÉcologie industrielleÉcosystèmeSanté & Éducation

Canicule 2026 : le bilan humain oblige les entreprises à repenser leur RSE

Canicule 2026 : les météorologues désignent où il fera le plus chaud cet été, et le vôtre en fait peut-être partie
écologieBonnes pratiquesDéveloppement durableÉcologie industrielleÉcosystèmeÉnergieGouvernance

Le point de non-retour climatique est franchi, annonce l’ONU

Des milliers de sapins de noël jetés sur la côte : trente ans plus tard, la nature a repris ses droits
écologie

Des milliers de sapins de noël jetés sur la côte : trente ans plus tard, la nature a repris ses droits

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés