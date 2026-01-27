Elle ramasse une « jolie pierre » en famille : 3 800 ans plus tard, les experts sont stupéfaits

Une découverte remarquable a récemment été faite par une petite exploratrice de seulement trois ans, Ziv, lors d’une sortie familiale à Tel Azeka, un site archéologique important situé à environ 30 km de Jérusalem. Ce monticule, mentionné dans la Bible et traditionnellement associé à la fameuse bataille entre David et Goliath, a livré un vestige ancien après un simple trébuchement qui a eu des conséquences inattendues.

Une découverte par hasard et la réaction immédiate

Pendant la promenade, Ziv a trébuché sur une pierre qui ne ressemblait pas aux autres cailloux du sentier. Curieuse et pleine d’énergie, elle s’est penchée pour la ramasser, l’a frottée et a enlevé le sable qui l’entourait. Son frère, Omer, témoin de la scène, a rapidement prévenu leurs parents. « Quand elle l’a frottée et qu’elle a enlevé le sable, nous avons vu que c’était quelque chose de différent. J’ai appelé mes parents pour qu’ils viennent voir la pierre, et nous nous sommes rendu compte qu’elle avait découvert quelque chose d’incroyable ! Nous avons immédiatement informé l’Autorité des Antiquités d’Israël« , explique-t-il.

La famille a réagi avec enthousiasme, convaincue d’avoir mis la main sur un objet rare. Ils ont donc contacté sans attendre l’Autorité des Antiquités d’Israël, une démarche saluée par Eli Escusido, directeur de l’Autorité, qui a déclaré : « Ziv et sa famille méritent des louanges pour avoir remis la trouvaille aux Trésors Nationaux de l’État d’Israël. »

Une amulette cananéenne vieille de 3 800 ans

L’objet récupéré par Ziv s’est révélé être une amulette cananéenne vieille de 3 800 ans, datée de l’Âge du Bronze Moyen, rapporte Euronews. La pièce, identifiée comme un scarabée, montre une influence stylistique égyptienne, les scarabées étant souvent associés au renouvellement et utilisés comme sceaux.

Selon l’experte en reliques anciennes, Dr Daphna Ben-Tor, « À cette période, les scarabées étaient utilisés comme sceaux et amulettes. Ils ont été trouvés dans des tombes, des bâtiments publics et des maisons privées. Parfois, ils contiennent des symboles et des messages reflétant des croyances religieuses ou le statut. »

Ces objets sont normalement mis au jour lors de fouilles archéologiques contrôlées ; les découvertes faites par le grand public restent donc très rares, ce qui rend cet événement d’autant plus exceptionnel.

Tel Azeka, un site qui en dit long

Tel Azeka continue de livrer des éléments montrant l’importance historique de la ville pendant l’Âge du Bronze Moyen et l’Âge du Bronze Tardif. Lieu prospère des basses terres judéennes, il confirme son rôle central dans la région, comme le souligne le Professeur Oded Lipschits, directeur des fouilles : « Nous fouillons depuis presque 15 ans, et les découvertes montrent que pendant l’Âge du Bronze Moyen et l’Âge du Bronze Tardif, l’une des villes les plus importantes des basses terres judéennes prospérait ici. »

L’amulette découverte par Ziv s’ajoute à une longue liste de trouvailles égyptiennes et cananéennes, témoignant des échanges culturels entre les cultures de Canaan et d’Égypte au fil des siècles.