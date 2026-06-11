Elis rejoint le conseil d’administration du Pacte mondial de l’ONU

Le groupe Elis franchit une étape décisive dans son engagement environnemental et social. L’entreprise spécialisée dans la location-entretien de linge et de vêtements professionnels rejoint le conseil d’administration du Pacte mondial des Nations unies – Réseau France, comme l’annonce l’entreprise le 11 juin 2026. Le groupe se positionne désormais au cœur de la gouvernance du plus vaste réseau local de cette initiative internationale, qui rassemble plus de 2 300 membres à travers l’Hexagone.

Signataire du Pacte mondial depuis 2006, Elis confirme par cette nomination un engagement de deux décennies en faveur de la responsabilité sociale des entreprises. Le groupe a structuré ses activités autour des dix principes des Nations unies concernant les droits humains, les droits du travail, la protection environnementale et la lutte contre la corruption.

L’économie circulaire au service de la gouvernance RSE

Le profil d’Elis illustre l’évolution des entreprises françaises vers des modèles économiques plus vertueux. Leader européen de la location et de l’entretien de textiles professionnels, le groupe s’impose comme un acteur de référence de l’économie circulaire dans son secteur. Son modèle économique repose naturellement sur la réutilisation, l’optimisation des cycles de vie des produits et la mutualisation des ressources.

Au sein du conseil d’administration du Pacte mondial – Réseau France, Elis côtoiera d’autres acteurs économiques engagés dans la transformation des pratiques industrielles. Son expertise sectorielle et sa connaissance approfondie des enjeux environnementaux liés aux services aux entreprises constituent des atouts précieux pour orienter les travaux du réseau.

Accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030

Le Pacte mondial – Réseau France porte une mission stratégique : accompagner le secteur économique français vers la mise en œuvre des dix principes fondamentaux et des 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. L’arrivée d’Elis au conseil d’administration renforce la capacité du réseau à mobiliser les entreprises de services et les acteurs de l’économie circulaire.

L’engagement volontaire en matière de RSE porté par cette initiative vise à aligner les stratégies privées françaises avec l’Agenda 2030 des Nations unies, particulièrement dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. Pour Elis, cette responsabilité s’inscrit dans la continuité de ses propres objectifs de réduction d’empreinte environnementale et d’amélioration de ses pratiques sociales.

Une expertise sectorielle face aux défis environnementaux

L’industrie textile et de l’entretien professionnel traverse des transformations majeures liées aux exigences environnementales croissantes. Les entreprises du secteur doivent réduire leur consommation d’eau et d’énergie, optimiser l’usage de produits chimiques et développer des solutions de traçabilité des impacts écologiques.

L’expertise d’Elis s’avère particulièrement pertinente pour guider les réflexions du Pacte mondial sur les spécificités sectorielles de la transition durable. Le groupe a développé au fil des années des technologies et des processus innovants pour minimiser l’impact environnemental de ses activités, notamment dans la gestion de l’eau et l’optimisation des cycles de lavage.

Un mouvement de structuration de la gouvernance RSE

L’intégration d’Elis au conseil d’administration du Pacte mondial – Réseau France s’inscrit dans un mouvement plus large de structuration de la gouvernance RSE au niveau national. Les entreprises françaises manifestent un intérêt croissant pour les dispositifs d’accompagnement et de certification de leurs pratiques durables, à l’image des initiatives observées dans d’autres secteurs où l’excellence opérationnelle guide les stratégies de développement.

Cette nomination pourrait également préfigurer un renforcement des collaborations entre le Pacte mondial français et les acteurs de l’économie de service, secteur en pleine transformation digitale et environnementale. Les synergies potentielles entre les membres du réseau constituent un levier d’accélération des pratiques responsables dans l’écosystème économique français.

Un engagement qui transcende les frontières sectorielles

La démarche d’Elis illustre comment les entreprises de services peuvent contribuer activement aux objectifs de développement durable, au-delà de leur périmètre d’activité direct. En participant à la gouvernance du Pacte mondial, le groupe s’engage à partager son expertise et à contribuer à l’élaboration de recommandations sectorielles pour l’ensemble du tissu économique français.

Avec plus de 2 300 membres répartis sur le territoire national, le Pacte mondial – Réseau France représente un levier d’influence considérable pour diffuser les bonnes pratiques et accélérer la transformation durable des entreprises françaises. L’engagement d’Elis au sein de cette gouvernance témoigne de la maturité croissante des acteurs économiques face aux défis environnementaux et sociaux contemporains, reflétant une évolution profonde des modèles de développement.