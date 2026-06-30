Chronotachygraphe obligatoire dès le 1er juillet : l’Union européenne serre la vis contre le dumping social

À compter du 1er juillet 2026, l’Union européenne impose une nouvelle règle qui va bouleverser le secteur du transport routier de marchandises. Tous les véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge (PTAC) dépasse 2,5 tonnes et qui effectuent du transport international devront être équipés d’un chronotachygraphe intelligent de deuxième génération. La mesure, inscrite dans le « Paquet Mobilité » européen, vise à harmoniser les règles de sécurité routière et à mettre fin à une zone grise du transport transfrontalier, longtemps exploitée pour contourner les normes sociales et salariales.

Jusqu’à présent, les fourgonnettes type Trafic, Jumpy, Expert ou Vito échappaient aux contrôles stricts imposés aux poids lourds. L’absence de régulation a permis à certains transporteurs de proposer des services à prix cassés, au détriment de la sécurité des conducteurs et de l’équité économique. En instaurant le même régime de surveillance pour les VUL que pour les poids lourds, Bruxelles entend siffler la fin d’une forme d’anarchie sociale et économique sur l’ensemble de la chaîne logistique européenne.

Un dispositif pour protéger les conducteurs et sécuriser les routes

Le chronotachygraphe intelligent de deuxième génération (Smart Tacho G2V2) est un dispositif électronique qui enregistre automatiquement les temps de conduite, de repos et les vitesses. Son installation, son étalonnage et l’activation du verrouillage entreprise doivent être réalisés par un atelier agréé. Pour les transporteurs, l’investissement représente environ mille euros hors taxes, auxquels s’ajoutent les frais de pose.

L’appareil permet de vérifier le respect de la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos. Concrètement, les conducteurs de véhicules équipés ne pourront plus dépasser quatre heures et demie de conduite continue sans pause de 45 minutes, ni excéder neuf heures de conduite quotidienne (extensible à dix heures deux fois par semaine). Le repos quotidien minimal est fixé à onze heures consécutives, et le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 45 heures.

Mettre fin aux pratiques de dumping social

Selon les enquêtes de gendarmerie et les procès-verbaux de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), 80 % des VUL contrôlés en transit international appartenaient à des flottes d’Europe de l’Est : Pologne, Bulgarie, Hongrie, Lituanie ou encore Roumanie. Les entreprises recrutent fréquemment des chauffeurs biélorusses, ukrainiens ou kazakhs sous contrats de travail locaux, à bas coût, pour abaisser toujours plus les coûts de transport.

L’absence de chronotachygraphe permettait à certains conducteurs d’enchaîner les heures de conduite sans contraintes. Lors d’un contrôle ciblé sur l’autoroute A10, au niveau de la barrière de péage de Monnaie en Indre-et-Loire, le peloton de gendarmerie autoroutière a arrêté un chauffeur ayant roulé 36 heures sans dormir, en s’accordant juste quelques microsiestes sur des aires pour tout repos. Parti d’Europe de l’Est, il avait traversé l’Allemagne et la France entière, et s’apprêtait à descendre jusqu’au sud de l’Espagne sans longue pause. En l’absence de chronotachygraphe, les gendarmes ont réussi à reconstituer le parcours grâce aux tickets de péages.

Les pratiques constituent un dumping social caractérisé, qui fausse la concurrence au sein de l’Union européenne et met en danger la sécurité routière. En uniformisant les règles, Bruxelles cherche autant à sécuriser les routes qu’à assainir la concurrence entre transporteurs. Le transport routier européen fait face depuis plusieurs années à des enjeux majeurs de régulation sociale, et la généralisation du chronotachygraphe s’inscrit dans un mouvement de fond.

Dérogations encadrées pour certaines activités

Le règlement européen n° 561/2006 prévoit toutefois deux dérogations majeures permettant, dans certaines situations précises, de circuler légalement sans chronotachygraphe. La première, appelée « dérogation artisan » (article 3, point a), dispense de l’appareil les conducteurs qui transportent le matériel, les équipements ou les machines nécessaires à leur activité, ainsi que les biens issus d’une activité artisanale. Pour en bénéficier, le PTAC du véhicule ne doit pas dépasser 7,5 tonnes, les trajets doivent s’effectuer dans un rayon de 100 kilomètres autour de l’établissement, la conduite ne doit pas être l’activité principale du conducteur, et le transport doit rester strictement accessoire par rapport à l’activité principale de l’entreprise.

La seconde dérogation (article 3, point h) concerne le transport pour compte propre. Elle peut s’appliquer aux véhicules compris entre 2,5 et 3,5 tonnes lorsque le transport est réalisé pour les besoins propres de l’entreprise. Dans ce cas, la limite des 100 kilomètres ne s’applique pas. Des trajets internationaux plus longs peuvent donc être couverts par l’exception, à condition que le transport ne soit pas effectué à titre commercial pour des tiers, que les marchandises appartiennent à l’entreprise ou aient été achetées, vendues, louées ou produites par celle-ci, et que la conduite ne constitue pas l’activité principale du salarié utilisant le véhicule.

Sanctions dissuasives dans toute l’Europe

À compter du 1er juillet 2026, circuler sans chronotachygraphe intelligent de deuxième génération lorsqu’il est obligatoire constituera une infraction grave. Les sanctions varient considérablement selon les pays membres, mais elles sont partout dissuasives. En France, les contrevenants encourent jusqu’à 30 000 euros d’amende, un an d’emprisonnement et l’immobilisation immédiate du véhicule.

En Autriche, l’amende varie de 400 à 5 000 euros, avec immobilisation du véhicule jusqu’à sa mise en conformité. La Belgique applique une amende forfaitaire de 2 640 euros. En Bulgarie, l’absence d’un Smart Tachograph G2V2 coûte 3 000 leva, soit environ 1 530 euros. La Croatie distingue les responsabilités : le conducteur risque de 390 à 920 euros, l’entreprise de 1 980 à 3 310 euros, et le responsable désigné de 920 à 1 980 euros. L’Europe s’attaque enfin à la zone grise du transport routier et de la logistique, et les États membres multiplient les dispositifs répressifs.

D’autres États membres appliquent des pénalités tout aussi sévères. À Chypre, l’amende peut atteindre 3 417 euros. Au Monténégro, elle varie de 2 500 à 6 000 euros. En République tchèque, le montant peut grimper jusqu’à 350 000 couronnes (environ 14 000 euros), avec remorquage du véhicule jusqu’à un atelier agréé, aux frais du transporteur. Au Danemark, le conducteur risque jusqu’à 6 000 couronnes danoises (environ 800 euros), l’entreprise 12 000 couronnes (environ 1 600 euros). L’Estonie sanctionne le conducteur jusqu’à 800 euros, le dirigeant jusqu’à 3 200 euros. En Finlande, la sanction est calculée en fonction des revenus, comprise entre 10 et 25 jours-amende.

En Grèce, l’amende s’élève à 3 000 euros et s’accompagne d’une immobilisation immédiate du véhicule jusqu’au paiement. L’Espagne applique une amende administrative de 2 001 euros. En Irlande, le conducteur risque de 350 à 600 euros, l’entreprise de 900 à 1 700 euros, avec interdiction de reprendre la route avant remplacement du chronotachygraphe et contrôle technique. Au Luxembourg, l’amende judiciaire peut atteindre 25 000 euros, assortie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans. La Lettonie sanctionne de 430 à 700 euros. Aux Pays-Bas, l’amende s’élève à 4 400 euros. En Allemagne, elle atteint 1 500 euros. En Pologne, le montant total peut grimper à 12 000 zlotys (environ 2 800 euros), dont 10 000 zlotys pour l’entreprise et 2 000 zlotys pour le gestionnaire de transport, avec possibilité de retenir le certificat d’immatriculation.

Au Portugal, l’amende varie de 1 200 à 6 000 euros. En Roumanie, elle s’échelonne de 1 800 à 2 400 euros, avec immobilisation du véhicule jusqu’à sa mise en conformité. En Slovaquie, le montant peut aller de 1 659 à 16 596 euros, avec possibilité de retenir le certificat d’immatriculation et les plaques du véhicule. En Slovénie, l’amende peut atteindre 1 500 euros. En Suisse, la sanction minimale s’élève à 540 francs suisses (environ 580 euros), avec immobilisation du véhicule jusqu’à régularisation. En Suède, elle s’élève à 20 000 couronnes suédoises (environ 1 800 euros). En Hongrie, l’amende atteint 800 000 forints (environ 2 000 euros). Au Royaume-Uni, elle s’élève à 300 livres sterling (environ 350 euros). En Italie, le montant varie de 866 à 3 464 euros, avec obligation d’installer l’appareil sous dix jours et suspension du permis de conduire de 15 jours à trois mois.

Un enjeu de responsabilité sociétale pour les entreprises

Pour les entreprises de transport et de logistique, l’obligation d’installer un chronotachygraphe sur les véhicules utilitaires légers représente bien plus qu’une simple contrainte réglementaire. Elle s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui vise à garantir des conditions de travail dignes aux conducteurs, à respecter les normes de sécurité routière et à contribuer à une concurrence loyale au sein de l’Union européenne. Les enjeux de RSE dans le secteur du transport et de la logistique prennent une dimension nouvelle avec l’harmonisation des règles de contrôle.

Les transporteurs qui ont déjà anticipé l’évolution réglementaire en équipant leurs flottes de VUL se trouvent aujourd’hui en conformité et peuvent valoriser leur engagement auprès de leurs clients et partenaires. À l’inverse, ceux qui ont tardé à se mettre aux normes risquent non seulement des sanctions financières lourdes, mais aussi une dégradation de leur image et de leur réputation. Dans un secteur où la confiance et la fiabilité sont essentielles, le respect des règles sociales et de sécurité devient un avantage concurrentiel.

Les entreprises doivent également former leurs conducteurs à l’utilisation du chronotachygraphe, s’assurer que chaque chauffeur dispose d’une carte conducteur nominative, et mettre en place des procédures de contrôle interne pour vérifier le respect des temps de conduite et de repos. Les mesures, si elles représentent un investissement en temps et en ressources, contribuent à prévenir les accidents de la route, à réduire l’absentéisme lié à la fatigue et à améliorer la qualité de vie au travail des conducteurs.