Changement climatique : la France est « dimensionnée pour un climat qui n’existe plus »

Le 9 juillet 2026, le Haut Conseil pour le climat (HCC) publie son huitième rapport annuel, et le constat est sans appel : la France est « dimensionnée pour un climat qui n’existe plus ». Avec un réchauffement de +2,2°C depuis 1900-1930 et +2,9°C en été, le pays entre dans une plage dangereuse, selon Valérie Masson-Delmotte, climatologue et experte indépendante au HCC. Pour les entreprises, les 82 recommandations formulées ne sont pas qu’une alerte destinée aux pouvoirs publics. Elles interrogent directement les stratégies RSE, la résilience des chaînes d’approvisionnement et la responsabilité des dirigeants face à une transition climatique qui tarde à changer d’échelle.

Les entreprises face à l’impréparation climatique : quels risques ?

Les infrastructures, l’aménagement du territoire et les activités économiques ont été conçus pour un climat stable. Or, ce climat n’existe plus. Jean-François Soussana, président du HCC, affirme que « la seule poursuite des politiques climatiques actuelles ne permettra pas de répondre à ces enjeux ». Les vagues de chaleur pourraient être multipliées par cinq d’ici 2050 et par dix en 2100. Les bâtiments d’entreprise, les entrepôts, les usines et les bureaux ne sont pas adaptés à ces températures extrêmes. Les conséquences sanitaires pour les collaborateurs, les arrêts de production et les pertes économiques s’annoncent considérables.

Chaînes d’approvisionnement : l’empreinte carbone des importations en question

Le HCC souligne un point crucial pour les stratégies RSE : les émissions liées aux importations constituent la majorité de l’empreinte carbone française et baissent moins vite que les émissions territoriales. Les entreprises qui externalisent leur production à l’étranger transfèrent ainsi leur impact climatique sans le réduire réellement. La vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement s’accroît avec les événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, canicules). Les dirigeants doivent repenser leurs modèles logistiques et intégrer des critères climatiques dans leurs choix de fournisseurs, sous peine de subir des ruptures coûteuses.

Secteurs vulnérables : agriculture, transport, industrie

Diane Strauss, membre du HCC, détaille les émissions par secteur : transports (34%), agriculture (21%), industrie (16,2%), bâtiments (15%). L’agriculture française, déjà fragilisée par les sécheresses répétées, voit ses rendements baisser. Le secteur des transports, notamment l’aérien dont la croissance post-Covid s’est poursuivie, doit doubler son rythme de réduction des émissions pour atteindre plus de 4% par an en 2026-2028. L’industrie, confrontée à des investissements verts en baisse, manque de financements pour transformer ses outils de production. La déréglementation européenne aggrave la situation en affaiblissant les contraintes environnementales.

La transition juste : un impératif RSE ignoré par les politiques actuelles

Sophie Dubuisson-Quellier, sociologue CNRS et membre du HCC, dénonce « l’insuffisance de la réponse de l’État pour l’adaptation » : logements inadaptés, bâti scolaire et universitaire non préparé, manque de lieux de fraîcheur urbains. Pour les entreprises, la transition juste ne peut rester un slogan. Les collaborateurs les plus vulnérables (personnes âgées, travailleurs précaires, habitants de territoires exposés) subissent de plein fouet les effets du changement climatique. La justice climatique reste la grande oubliée des politiques d’adaptation. Les dirigeants doivent intégrer des dispositifs de protection sociale renforcés, adapter les conditions de travail et anticiper les impacts sur les populations fragiles.

Maladaptation systémique : quand les réponses technologiques aggravent les inégalités

Valérie Masson-Delmotte alerte sur un risque majeur : l’adaptation actuelle privilégie des réponses incrémentales et technologiques qui risquent de créer une maladaptation systémique. Installer massivement la climatisation sans repenser l’urbanisme ou l’isolation aggrave la consommation énergétique et reporte les risques sur d’autres acteurs. Les entreprises qui misent uniquement sur des solutions techniques (captage carbone, compensation) sans transformer leurs modèles économiques contribuent à cette maladaptation. Les inégalités se creusent : les populations à revenus modestes ne peuvent accéder aux équipements de confort thermique ni déménager vers des zones moins exposées.

Vulnérabilité des collaborateurs et des territoires : responsabilité des entreprises

Les entreprises implantées dans des territoires vulnérables (zones littorales, vallées fluviales, îlots de chaleur urbains) doivent anticiper les risques pour leurs salariés et leurs activités. Le HCC rappelle que les plans climatiques récents (SFEC, PNACC-3, PPE, SNBC) ne sont pas adossés à des financements à la hauteur des besoins. Les aides comme MaPrimeRenov et le leasing social sont sous-dimensionnées. Les dirigeants ne peuvent attendre des pouvoirs publics qu’ils assument seuls la transition. Investir dans l’adaptation des bâtiments, la formation des équipes et la protection des collaborateurs devient un impératif de responsabilité sociale.