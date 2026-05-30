Les astronomes confirment qu’Uranus et Neptune sont rocheuses à 60% : le terme « géantes de glace » utilisé depuis 30 ans serait une erreur

Une nouvelle étude bouscule notre vision d’Uranus et Neptune. Publiée dans Astronomy & Astrophysics le 28 mai 2026, elle suggère que ces planètes, longtemps classées comme des « géantes de glace », pourraient être majoritairement composées de roches. Si c’est confirmé, cela pourrait conduire à une révision importante de leur classement dans le système solaire.

Repenser leur statut

Pendant des décennies, Uranus et Neptune ont été vues comme des mondes glacés, riches en eau, méthane et ammoniac : des éléments dits volatils en astrophysique. Pourtant, une modélisation fine de leur structure interne indique que leur enveloppe extérieure contient environ 60 % de matière rocheuse. Yamila Miguel, l’une des autrices de l’étude, rappelle que « le terme ‘géantes de glace’ donne une image trompeuse de leur composition réelle. » Elle propose le terme « géantes mineures », qualifié de « plus neutre et plus précis ».

Les différences entre les deux planètes renforcent l’idée d’une formation distincte. Neptune afficherait un manteau avec une fraction médiane de roches d’environ 55 %, tandis qu’Uranus présenterait une fraction rocheuse plus faible, autour de 41 %. Ces chiffres laissent penser que, malgré des enveloppes extérieures semblables, leurs parcours de formation n’ont pas été les mêmes.

Ce que ça change

Les résultats reposent sur une approche de modélisation utilisant un cadre bayésien. Dans plus de 90 % des modèles compatibles, les enveloppes des planètes sont dominées par la roche. L’étude combine des données issues de méthodes indirectes (mesures de gravité et de masse) et explore toutes les compositions possibles pour ces planètes. Tout cela ouvre la porte à une nouvelle lecture des « géantes de glace » du système solaire.

Placer Uranus et Neptune au regard d’autres corps de la région, comme Pluton et certains objets trans‑neptuniens, donne une image globale où les éléments lourds joueraient un rôle prépondérant. En effet, des observations récentes montrent que ces objets trans‑neptuniens sont eux aussi majoritairement rocheux. Cela pose la question de la composition réelle des « géantes de glace » par rapport aux géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, dominées par l’hydrogène et l’hélium.

Et maintenant ?

Depuis les survols par la sonde Voyager 2 en 1986 et 1989, aucune mission n’a exploré directement Uranus et Neptune. Pourtant, une nouvelle lune d’Uranus a récemment été découverte, ce qui souligne l’intérêt de mieux cerner leur composition réelle. Une mission dédiée permettrait d’obtenir des observations directes et de valider, ou de réviser, cette classification.

Cette étude affecte aussi notre vision des systèmes exoplanétaires. Les planètes de type Neptune sont parmi les plus fréquentes dans la galaxie, et si elles sont majoritairement rocheuses, cela changerait la façon dont on modélise leur structure et interprète leurs atmosphères.