Des ours lune sauvés arrivent dans leur nouveau foyer permanent à Suffolk : « Je n’oublierai jamais ma première rencontre avec les ours »

Cinq ours lunaires ayant passé des décennies en cage en Corée du Sud sont arrivés jeudi dans leur nouveau foyer, dans le Suffolk. Direction le Jimmy’s Farm & Wildlife Park, près d’Ipswich, au terme d’un voyage de 8 850 kilomètres.

Rescued moon bears arrive at Suffolk forever home https://t.co/WpdyCl2gRt — BBC Suffolk (@BBCSuffolk) September 16, 2026

Bara, Rumi, Saebit, Yonggi et Huimang, cinq ours à collier, ont quitté l’Asie pour rejoindre une réserve spécialement conçue pour eux. Le parc leur a aménagé des espaces pour grimper, nager et se reposer, au milieu des arbres et de l’herbe, un décor très éloigné de celui qu’ils ont connu jusque-là.

Les cinq animaux provenaient de l’une des dernières fermes de bile d’ours encore en activité en Corée du Sud, des installations désormais prohibées dans le pays. La bile extraite de leur vésicule biliaire servait à fabriquer des médicaments, une pratique qui s’accompagnait souvent de conditions de détention très dégradées.

En 2025, la Corée du Sud a interdit l’élevage et la possession de ces ours, ainsi que l’extraction de leur bile. Une décision qui a ouvert la voie à des opérations de sauvetage comme celle menée vers le Suffolk.

Le transport des cinq ours a été organisé par le parc et son association caritative, Space for the Wild. Jimmy Doherty, fondateur du Jimmy’s Farm & Wildlife Park, a raconté sa première rencontre avec les animaux en des termes crus : « Je n’oublierai jamais ma première rencontre avec les ours. C’était véritablement l’enfer sur terre. Ce sont des images qu’on ne peut pas effacer de sa mémoire. » cite la BBC.

Il a ajouté que cette expérience les avait rendus d’autant plus déterminés et concentrés sur leur mission, à savoir mettre ces ours en sécurité, les protéger et leur offrir une vie profondément meilleure, avant de saluer le travail collectif : « Le travail, le dévouement et le soutien du public de tant de personnes ont permis de concrétiser ce projet. Je suis infiniment reconnaissant envers tous ceux qui y ont contribué. »

Les cinq ours devraient désormais passer le reste de leur existence dans cette réserve du Suffolk, loin des cages où ils ont vécu pendant des dizaines d’années.