Dès le 1er juillet 2026, votre déchèterie peut vous refuser l’entrée. Êtes-vous concerné ?

À partir du 1er juillet 2026, une mesure qui restreint l’accès aux déchèteries publiques entre en vigueur en France. Elle est déjà appliquée dans certaines zones, dont la métropole d’Aix-Marseille-Provence depuis l’été 2025, et devrait s’étendre à tout le territoire. Désormais, les professionnels et les gros apporteurs ne pourront plus accéder aux déchèteries grand public, afin d’encourager une gestion des déchets plus responsable. L’été, pendant que les particuliers patientent dans la file, des professionnels peuvent se voir refuser l’entrée par les gardiens.

Pourquoi cette mesure

De plus en plus de déchèteries françaises réservent leur accès aux seuls particuliers. La tendance est nationale et vise à responsabiliser les professionnels sur la gestion de leurs déchets. Aix-Marseille-Provence a ouvert la voie en 2025.

Cette année, d’autres collectivités adoptent des règles similaires : Nice Côte d’Azur, Lyon, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Orléans, Lannion et le Pays de Falaise, indique le magazine Pleine Vie.

Le cas est courant en juillet : un paysagiste au volant de son utilitaire floqué se voit refuser sa benne pleine de gravats par le gardien de la déchèterie.

Les règles et le cadre légal

Les collectivités locales qui gèrent les déchets ménagers ne peuvent plus absorber l’afflux des déchets issus d’activités professionnelles. Les professionnels doivent trier leurs déchets à la source et recourir à des filières dédiées, comme la responsabilité élargie du producteur (REP) pour certains déchets de chantier ou pour les équipements électriques.

À Aix-Marseille, par exemple, les particuliers sont limités à trois passages par jour et à trente-six visites par an, avec un plafond de 3 m³ par visite pour les déchets verts ou les gravats.

Qui est concerné

Sont particulièrement visés : les artisans, les paysagistes, les auto-entrepreneurs et les entreprises du BTP. Des signes visibles comme un véhicule floqué ou de gros volumes de déchets suffisent souvent à justifier un refus.

D’autres structures peuvent aussi être concernées si elles apportent régulièrement de grosses quantités : associations, syndics ou copropriétés.

Attention aux tentatives de contournement : déclarer que les déchets sont « personnels » ne suffit pas. Vider chaque week-end une remorque de gravats ou d’arbres est désormais repéré et ciblé grâce à une surveillance des déchetteries.