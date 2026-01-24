Le compost devient obligatoire… et votre mairie peut vous offrir le bac

Face à l’urgence environnementale, le compostage devient un geste incontournable pour réduire les déchets organiques. À partir du 1er janvier 2024, le tri des biodéchets est rendu obligatoire pour tous les ménages français, conformément à la loi AGEC (Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) promulguée le 10 février 2020. Cette disposition marque une avancée significative vers une consommation plus durable en France.

La loi AGEC, ce qu’elle prévoit

La loi AGEC, votée en 2020, veut transformer nos habitudes de consommation en misant sur le réemploi, la réparation et le recyclage, des piliers de l’économie circulaire. Au-delà du tri des biodéchets, elle prévoit la fin progressive des plastiques à usage unique et impose aux fabricants une transparence renforcée sur la durabilité de leurs produits. Les collectivités locales doivent aussi proposer des solutions adaptées au tri des biodéchets, comme la distribution gratuite ou subventionnée de composteurs, rapporte le magazine Pleine Vie.

Les collectivités, sur le terrain

Les collectivités sont en première ligne pour faire appliquer cette législation, en proposant des solutions adaptées à la gestion des déchets, comme la distribution gratuite ou subventionnée de composteurs. Par exemple, à Tassin-la-Demi-Lune, 300 foyers ont reçu des kits de lombricompostage gratuits, et 70 foyers ont bénéficié de la même opération à Sainte-Foy-lès-Lyon, grâce à la collaboration avec la startup lyonnaise Ceercle.

Participer au compostage est simple. Dans la plupart des communes, il suffit de contacter la mairie ou la métropole pour obtenir un composteur individuel ou un lombricomposteur, souvent gratuit ou largement subventionné. Beaucoup de collectivités proposent aussi des formulaires en ligne via leurs sites officiels, rubrique « Déchets » ou « Environnement ».

Comment obtenir un composteur ?

La démarche administrative est généralement simple. La plupart des collectivités demandent des informations personnelles : identité, adresse, contact mail et souvent un justificatif de domicile. Une fois le formulaire soumis, l’éligibilité est validée et l’habitant peut recevoir un composteur.

Certaines collectivités exigent aussi la participation à une formation animée par un maître-composteur, pour s’assurer que le compostage efficace est bien compris et bien mis en œuvre. Les déchetteries intercommunales participent aussi en remettant des composteurs après vérification d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Multiplier les canaux d’accès favorise l’adoption massive des composteurs.