Collectes alimentaires : des députés veulent que les supermarchés renoncent à leurs marges

Près de 50 députés exigent que la grande distribution renonce à ses marges commerciales lors des collectes alimentaires pour les reverser aux associations. Une initiative qui pourrait générer plusieurs millions d’euros supplémentaires pour l’aide alimentaire, dans un contexte où plus de 10 millions de Français sont touchés par la précarité alimentaire.

Quand les supermarchés conservent leurs marges sur les dons alimentaires

L’acte paraît généreux : acheter des produits de première nécessité dans un supermarché pour les déposer dans les caddies des associations caritatives. Pourtant, derrière ce geste solidaire se cache une réalité moins connue. La grande distribution empoche sa marge habituelle sur ces achats destinés aux plus démunis. Près de cinquante parlementaires, menés par le député écologiste Boris Tavernier, entendent désormais contraindre la grande distribution à renoncer à ces bénéfices.

« Lorsqu’un citoyen fait un don, l’intégralité de son geste doit bénéficier à la solidarité alimentaire », plaident les signataires d’un courrier adressé jeudi 11 juin 2026 aux dirigeants des principales enseignes françaises. Parmi les destinataires figurent E. Leclerc, Carrefour, Intermarché, Coopérative U, Auchan, Casino, Lidl et Aldi.

L’urgence sociale justifie cette mobilisation. Plus de 10 millions de personnes souffrent de précarité alimentaire en France, dont 8 millions confrontées à des situations particulièrement critiques. Les associations d’aide alimentaire voient la demande croître sans cesse, tandis que leurs ressources demeurent insuffisantes.

L’exemple de Biocoop depuis 2019

Un modèle alternatif existe déjà. Depuis 2019, la coopérative Biocoop reverse intégralement ses marges commerciales lors des collectes bio solidaires organisées dans ses magasins. Bien que représentant moins de 1% du marché alimentaire français, cette initiative génère plus de 250.000 euros annuels au profit des structures bénéficiaires.

Les chiffres de 2025 illustrent concrètement l’impact de cette approche. La collecte de 150.000 produits a permis à Biocoop de redistribuer plus de 220.000 euros aux associations partenaires. Sur ce montant global, 58.000 euros provenaient directement de la marge de la coopérative, partagés entre deux associations dont Vrac France, cofondée par Boris Tavernier lui-même. « Les associations scannent le produit, et on sait tout de suite la liste des produits qui ont été donnés, on a la marge qui s’affiche », explique Henri Godron, président de la coopérative Biocoop. Un système technique simple qui démontre la faisabilité opérationnelle de la mesure envisagée.

Une proposition de loi d’ici fin 2026

Face à l’inertie des grands distributeurs, les députés se préparent à franchir le cap législatif. Boris Tavernier évoque une possible « proposition de loi très courte » d’ici la fin de l’année, malgré un agenda parlementaire déjà « bien rempli ». Le texte ne viserait pas les dons en nature déjà collectés par les associations, mais exclusivement les produits achetés par les citoyens pendant les collectes en magasin.

L’argumentaire parlementaire insiste sur un point central : il ne s’agirait pas d’une taxe nouvelle, mais d’un renoncement à un gain réalisé sur un acte de générosité. « C’est juste demander à la grande distribution de faire preuve de solidarité, de ne pas gagner de l’argent sur la solidarité des citoyens », résume le député du Rhône.

La menace législative accompagne une démarche de persuasion. « Je veux encore croire » que les distributeurs « sont capables de faire œuvre de solidarité » sans y être contraints, lance Boris Tavernier. Une position qui intervient après que les supermarchés ont été récemment « étrillés » par une commission d’enquête sénatoriale sur leurs marges.

Réticences du monde associatif

Paradoxalement, l’initiative parlementaire se heurte à des réticences dans le secteur même qu’elle entend soutenir. Lors d’échanges à l’Assemblée nationale, certaines associations d’aide alimentaire ont exprimé leur opposition au changement proposé. Elles craignent qu’un nouveau mécanisme complique la chaîne de collecte existante, perturbe la logistique établie ou crée une insécurité juridique sur des opérations déjà très encadrées.

L’objection soulève une question fondamentale sur l’articulation entre volonté politique et réalité de terrain. Toutes les enseignes ne disposent pas de la même structure de coûts ni des mêmes volumes d’activité. Entre un petit magasin de quartier et un hypermarché, la marge disponible n’a pas la même signification économique.

Les réseaux coopératifs comme Biocoop évoluent avec des contraintes économiques différentes de celles des géants de l’alimentaire. Une loi uniforme traiterait donc de manière identique des acteurs aux modèles économiques très différents, soulevant des questions d’équité concurrentielle.

Un enjeu de plusieurs millions d’euros

Pour les associations, l’enjeu financier s’avère immédiat et tangible. Chaque euro récupéré sur une collecte peut servir à acquérir plus de denrées, financer le transport, le stockage réfrigéré ou élargir l’offre alimentaire distribuée. Dans un secteur sous pression budgétaire constante, quelques millions d’euros supplémentaires peuvent peser significativement sur l’efficacité des dispositifs d’aide. Selon les estimations de Boris Tavernier, une généralisation du modèle Biocoop à l’ensemble de la grande distribution pourrait générer « quelques millions d’euros qui feraient grand bien à l’aide alimentaire ». Un calcul qui reste à affiner selon les volumes réels de produits collectés annuellement dans les grandes surfaces françaises. Pour les consommateurs, l’effet resterait discret mais réel. Le prix payé en caisse ne changerait pas, mais la destination finale de la valeur se trouverait modifiée. Aujourd’hui, la marge reste dans le circuit commercial classique. Demain, si la proposition aboutit, elle financerait directement l’aide alimentaire.

Des ajustement techniques et juridiques seraient à réaliser

La transformation législative devra résoudre plusieurs défis pratiques. Le contenu précis de l’obligation imposée aux enseignes nécessite une définition juridique rigoureuse, tout comme son articulation avec les règles existantes du don alimentaire, déjà encadrées par le code de l’action sociale et des familles. Les conventions actuelles entre distributeurs et associations devront probablement être révisées pour intégrer ce nouveau mécanisme de reversement des marges. La question de la traçabilité des produits collectés et du calcul automatisé des marges concernées représente également un défi technique non négligeable.

Le débat dépasse la seule question des collectes alimentaires pour toucher aux tensions plus larges sur la formation des prix et le partage de la valeur dans la chaîne alimentaire française. Le Sénat a récemment mis au jour ces problématiques structurelles, révélant la complexité des équilibres économiques du secteur.

L’agenda parlementaire déterminera finalement le sort de cette initiative. Entre volonté politique de régulation et préservation des équilibres économiques existants, la bataille promet d’être révélatrice des priorités françaises en matière de politique sociale. Un débat qui s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’engagement des entreprises, comme l’illustrent les partenariats émergents entre marques et associations caritatives.