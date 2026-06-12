Les vacances sont hors de portée d’un Français sur quatre

Un sondage Ipsos révèle que 27 % des ménages français renoncent déjà aux vacances d’été 2026, principalement pour des raisons financières. Ce phénomène touche particulièrement les ouvriers (38 %) et interroge sur l’effectivité d’un droit social pourtant plébiscité depuis 90 ans.

Un Français sur quatre privé de vacances, 90 ans après les congés payés

Quatre-vingt-dix ans après l’adoption de la loi sur les congés payés par le Front populaire, le 12 juin 1936, les vacances demeurent un privilège inaccessible pour une part croissante de la population française. Selon un sondage Ipsos réalisé pour le Secours populaire français, 27 % des ménages prévoient de ne pas partir cet été, un pourcentage qui pourrait encore augmenter avec la persistance de l’inflation.

La fracture sociale se creuse particulièrement chez les ouvriers, dont 38 % ont d’ores et déjà renoncé à leurs vacances estivales. Un paradoxe saisissant quand on sait que 65 % des Français placent les congés payés parmi les lois sociales les plus importantes, juste derrière l’assurance-maladie.

L’urgence du quotidien supplante le droit aux vacances

L’enquête dévoile une réalité brutale : 51 % des répondants ont déjà sacrifié leurs vacances pour couvrir leurs besoins essentiels (alimentation, énergie, santé). « Les vacances ne sont pas des privilèges, mais des droits, y compris pour les familles marquées par le chômage », rappelle Emilie Schaf, membre du Bureau national du Secours populaire en charge des vacances.

Les chiffres officiels confirment cette tension budgétaire : les vacances représentent en moyenne 8 % du budget des ménages aux revenus modestes, soit l’équivalent de leurs dépenses énergétiques avant même la flambée des prix. Les séjours deviennent naturellement la première variable d’ajustement lors des arbitrages financiers contraints.

« Ne pas partir constitue l’une des représentations les plus fortes de la pauvreté, donnant le sentiment d’être en dehors de la société », analyse Sonia Hoibian, directrice générale du Crédoc. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : seulement 20 % des plus pauvres partent en vacances, contre 80 % des catégories aisées.

Des congés sous contrainte budgétaire permanente

Parmi ceux qui parviennent malgré tout à partir, les restrictions se multiplient. L’étude révèle que 54 % des Français surveillent chaque euro durant leurs congés, proportion qui grimpe à 64 % chez les employés et ouvriers. Les stratégies d’économie touchent tous les aspects du séjour : 70 % préparent l’intégralité de leurs repas, 59 % renoncent à leur destination de rêve, 49 % raccourcissent leurs séjours, 44 % s’imposent l’hébergement chez des proches.

Un quart des vacanciers consentent même à d’importants sacrifices dans les mois précédant leur départ pour maintenir leurs projets. Résultat : 46 % de ceux qui partent cette année ne s’absenteront que moins de deux semaines, loin des standards de repos recommandés.

Quand l’absence de vacances fragilise la santé mentale

L’impact du renoncement dépasse largement le cadre récréatif. L’enquête établit que 86 % des personnes estiment que les vacances leur donnent le moral pour affronter l’année suivante. Elles sont jugées cruciales pour la santé mentale (85 %), l’épanouissement personnel (84 %), la santé physique (80 %), et la cohésion familiale (80 % pour les couples).

Pour les enfants, l’enjeu devient encore plus prégnant. 95 % des Français considèrent comme primordial qu’un enfant parte en vacances pour « découvrir d’autres horizons ». Pourtant, selon Bertrand Réau, sociologue au Conservatoire national des arts et métiers, « 34 % des 5-19 ans ne sont pas partis en vacances en 2025 », avec des disparités marquées selon le milieu social d’origine.

Le Secours populaire mobilise ses réseaux de solidarité

Face à l’ampleur du phénomène, le Secours populaire déploie un arsenal d’initiatives depuis sa première campagne vacances lancée en 1946 pour les enfants de la guerre. L’association organise désormais des accueils en familles de vacances, des séjours collectifs, et ses traditionnelles « journées des oubliés des vacances » chaque 20 août.

En Hérault, la fédération locale a accompagné plus de 1 700 personnes vers l’accès aux vacances en 2025, organisant 27 « Journées bonheur » qui ont réuni 1 037 participants. En Occitanie, une grande journée populaire à Gruissan a rassemblé 400 enfants et familles pour célébrer les 90 ans du Front populaire, avec des trains régionaux exceptionnellement proposés à 1 euro.

Un fossé social persistant malgré 90 ans de congés payés

Au-delà des initiatives ponctuelles, le phénomène révèle une fracture structurelle. Depuis le milieu des années 1980, environ 40 % des Français ne partent pas en vacances chaque année, un taux remarquablement stable malgré l’engagement du tourisme social et des bénévoles associatifs.

Si les causes du non-départ restent principalement financières (61 % des cas), elles incluent aussi des contraintes personnelles, médicales, familiales ou professionnelles. Pour les parents qui ne partent pas, 59 % organiseront des sorties à la journée avec leurs enfants, mais près d’un tiers ne pourra rien prévoir. Un constat qui interroge sur les limites des politiques publiques en matière de budget vacances des Français.

« Les vacances, c’est mettre à distance les différentes précarités. C’est surtout un marqueur de vie, un moment de rencontres et de découvertes », insiste Emilie Schaf. Un enjeu d’autant plus crucial que 92 % des Français considèrent les congés payés comme un acquis à préserver, dont 47 % estiment qu’il est menacé et qu’il faut le défendre. Quatre-vingt-dix ans après leur création, les vacances pour tous demeurent un objectif inachevé.